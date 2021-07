Il a souligné l’échec du Forum de dialogue politique libyen, un organe de 75 membres de tous horizons, à se mettre d’accord sur un cadre juridique pour organiser des élections au début du mois, mettant une feuille de route pour mettre fin au conflit vieux de dix ans dans le secteur pétrolier. nation riche en danger. Il a également cité l’échec des forces étrangères et des mercenaires à quitter la Libye dans les 90 jours comme l’exige le cessez-le-feu d’octobre dernier, et l’échec de la réouverture de la route côtière reliant l’est et l’ouest du pays, une autre disposition clé du cessez-le-feu.