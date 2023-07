Envoyé de France en Israël : « Les deux pays sont de vrais alliés »

L’ambassadeur de France en Israël Eric Danon s’apprête à terminer ses fonctions après quatre années remplies d’action, au cours desquelles la coopération franco-israélienne s’est renforcée plus que jamais dans les domaines de la coopération militaire, du commerce, etc., et les liens entre Paris et Jérusalem ont été d’une grande importance dans relation avec le Liban et la menace nucléaire iranienne.

L’ambassadeur, qui est sur le point de prendre sa retraite du ministère français des Affaires étrangères, s’est entretenu avec Le poste de Jérusalem en l’honneur du 14 juillet et pour conclure quatre ans en Israël.

Danon a été la première personne juive à représenter la France en Israël, bien que, conformément à l’éthos français de la laïcité – la laïcité – très peu ait été fait de ce fait. Danon a également de nombreuses années d’expérience dans la diplomatie concernant le contrôle des armements, le terrorisme international et la criminalité, des domaines qui lui donnent un aperçu unique des domaines de préoccupation pour Israël.

L’un de ces domaines est, bien sûr, l’Iran. L’ancien ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré à plusieurs reprises que la France était plus proche de la position d’Israël sur la menace nucléaire de Téhéran que d’autres parties occidentales à l’accord nucléaire du Plan d’action global conjoint (JCPOA) de 2015.

« Nous avons exactement le même objectif qu’Israël », a déclaré Danon. « L’Iran ne doit pas devenir un pays nucléaire. C’est clair. Nous ferons tout notre possible pour éviter un Iran doté de l’arme nucléaire.

LE PRESIDENT ISAAC HERZOG et Eric Danon, ambassadeur de France, trinquent le 14 juillet. (crédit : COURTOISIE AMBASSADE DE FRANCE)

« Lorsque nous travaillions sur le JCPOA, la France était probablement le plus dur des six pays », a raconté Danon. « Pour Israël, c’était une bonne chose. Ils étaient contents de pouvoir compter sur la France pour protéger leurs intérêts… Israël a compris que nous étions durs et forts.

Cependant, a-t-il ajouté, « Dès le début, la question nucléaire avec l’Iran était bien plus qu’Israël. C’est un défi mondial, mais nous incluons Israël dans nos préoccupations.

Contrairement à la position du gouvernement israélien actuel, Danon a déclaré que la France était « déçue par le fait que les États-Unis ont démissionné, et nous considérons que la situation aujourd’hui est pire qu’elle ne l’était en 2018 ».

La France travaille en étroite collaboration avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et est régulièrement en contact avec Israël au sujet des pourparlers avec l’Iran. Il reste conscient des faiblesses de l’accord initial, qui, selon Danon, étaient l’expiration progressive des sanctions connues sous le nom de « clauses de temporisation », l’argent que l’Iran a reçu et la poursuite de ses recherches nucléaires.

« Il n’y a aucune preuve du tout, personne ne peut me dire pourquoi il vaut mieux ne pas avoir le JCPOA que de l’avoir – même dans l’establishment israélien », a déclaré Danon.

Selon les termes de l’accord de 2015, les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre les missiles balistiques et les drones iraniens doivent expirer en octobre, mais des sources diplomatiques ont déclaré au Post que les pays européens « E3 » de l’accord prévoient de maintenir leurs sanctions en place, en à la lumière de l’Iran qui les viole et exporte des drones vers la Russie pour les utiliser contre l’Ukraine.

«Nous travaillons toujours sur la difficulté de savoir quoi faire aujourd’hui. Nous essayons de trouver un moyen dans le cadre du JCPOA de trouver quelque chose, mais la situation est totalement différente » qu’en 2015, a déclaré Danon, évoquant, entre autres, l’implication iranienne dans la guerre en Ukraine.

La France est l’un des pays les plus puissants de l’UE, et soutient et influence la position traditionnelle de Bruxelles sur ce qu’Israël considère comme des groupes terroristes soutenus par l’Iran.

L’interdiction du CGRI doit se faire au niveau européen – Danon

Interrogé pour savoir si Paris envisagerait d’interdire le Corps des gardiens de la révolution islamique, la branche militaire internationale de la République islamique, qui forme des mandataires et envoie des terroristes sur l’attaque, Danon a déclaré que cela devait être fait au niveau européen afin que l’UE ait une position commune.

Quant au Hezbollah, l’UE fait la distinction entre les ailes politique et militaire, même si le groupe chiite libanais ne fait pas cette distinction. C’est peut-être le reflet de l’expérience de certains États membres de l’UE, puisque le Liban ressemble à l’Irlande et à l’Espagne en ce sens que les auteurs du terrorisme ont fini par faire partie de leur gouvernement.

« Voyant que le Hezbollah a pris une part du pouvoir au Liban, nous devons parler avec la branche politique d’une manière ou d’une autre. C’est la réalité », a déclaré Danon. « Cela ne signifie pas que nous acceptons la violence du Hezbollah. »

La France a également été impliquée dans les pourparlers sur la frontière maritime indirecte entre Israël et le Liban, qui ont abouti à la signature d’un accord par le gouvernement précédent en octobre de l’année dernière.

L’implication française s’est produite en partie parce qu’ils parlent aux membres du gouvernement libanais affiliés au Hezbollah, et Paris a travaillé pour s’assurer que le groupe terroriste ne gêne pas, a déclaré Danon.

En outre, TotalEnergies, en partie détenue par l’État français, était le concessionnaire du réservoir de gaz dans la zone de la mer Méditerranée qui fait l’objet d’un différend entre Israël et le Liban.

« Le rôle de la France dans les négociations maritimes était de faire un effort pour que les acteurs clés restent autour de la table jusqu’au bout », a rappelé Danon. « Ça a pris des années et des années, puis en deux mois, c’est devenu possible. Nous avions cinq feux verts qui étaient auparavant tous rouge vif.

La raison de ce mouvement soudain, dans lequel peu de progrès ont été réalisés en une décennie, était à cause des élections au Liban. Le président voulait une réalisation à montrer au public, et le Hezbollah a estimé qu’il ne pouvait pas faire obstacle aux avantages économiques potentiels du gaz naturel pour la population libanaise, a déclaré l’ambassadeur.

Le timing a également bien fonctionné parce que « l’Iran était obsédé par sa révolution intérieure et distrait, alors ils n’ont pas fait pression sur le Hezbollah », a déclaré Danon.

Danon a qualifié cet accord de « percée absolument historique, car, pour la première fois, le Liban a accepté d’admettre l’existence de l’État d’Israël ».

L’ambassadeur a déclaré que l’envoyé américain Amos Hochstein avait organisé une « masterclass de diplomatie, réunissant deux négociations impossibles, la frontière maritime et le partage de l’argent » potentiellement gagné grâce au gaz naturel dans la zone contestée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres membres du gouvernement actuel ont vivement critiqué l’accord et ont fait valoir qu’il allait à l’encontre des intérêts de sécurité israéliens, mais ils l’ont confirmé. Maintenant, certains soutiennent que l’accord a exposé Israël, citant les tentes que les terroristes du Hezbollah ont dressées du côté israélien de la frontière libanaise.

En ce qui concerne le gaz, Danon a souligné que TotalEnergies doit d’abord faire de l’exploration et qu’il est peu probable qu’il y ait des bénéfices à court terme.

En attendant, a-t-il déclaré, « la France fera toujours ce qu’elle peut pour aider le Liban, pour mettre en place les réformes nécessaires à la mise en place d’un système de bonne gouvernance ».

DANON EST ARRIVÉ en Israël après quelques-unes des plus grosses vagues d’alyah de juifs français, suite à des attentats terroristes contre des juifs et des sites juifs.

Bien que les Juifs aient été touchés par les émeutes qui ont secoué la France ces dernières semaines, Danon a déclaré « qu’ils ont détruit tellement de choses, même des mosquées. Je ne pense vraiment pas qu’on puisse dire que ces manifestations étaient antisémites. Ils ont été un désastre pour tout le monde.

La France a connu une baisse de 40% de l’antisémitisme au cours des deux dernières années, a déclaré l’ambassadeur.

En outre, Paris a annoncé plus tôt cette année un plan national triennal de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination liée à l’origine, faisant suite à un précédent plan de 2018. Le plan vise à définir le racisme, l’antisémitisme et la discrimination et à mesurer les incidents liés à à ces phénomènes, y compris les sondages portant spécifiquement sur l’antisémitisme.

Le gouvernement français prévoit d’inclure l’étude de l’antisémitisme dans tous les programmes scolaires et de former les enseignants et le personnel scolaire sur la question. Les fonctionnaires et les encadrants sportifs recevront également une formation similaire. La police française devrait mettre en place de meilleures pratiques pour recueillir et traiter les plaintes antisémites, et les procureurs seront habilités à faire pression pour des peines aggravées pour les infractions antisémites ou racistes.

En France, Danon a déclaré qu’il y avait un effort pour contrer le discours de haine en ligne en le rendant punissable par la loi. « Plus important encore », a-t-il expliqué, « nous les retirons du Web en moins de deux jours. Il est presque impossible d’avoir une phrase antisémite sur le Web.

La baisse de l’alyah depuis la France reflète presque exactement la baisse de l’antisémitisme, qui a chuté de 42 % depuis l’année dernière.

Danon considère cela comme une évolution positive, affirmant que « les Juifs ont apporté une énorme contribution à la France » et y ont un fort sentiment d’appartenance.

Interrogé sur ce dont il est le plus fier en tant qu’ambassadeur, Danon a déclaré que le commerce avait augmenté de 40% et a souligné l’implication des entreprises françaises dans le métro léger de Jérusalem et le métro de Tel Aviv.

Il a également noté la popularité des marques françaises abordables, telles que les supermarchés Carrefour et les magasins d’articles de sport Decathlon, et sur le marché du luxe, avec l’ouverture de boutiques Dior, Guerlain et Chanel, et a déclaré qu’il trouvait que les Israéliens aimaient aussi la culture française.

La deuxième chose dont Danon s’est dit fier est la coopération croissante en matière de sécurité.

« Notre collaboration contre le terrorisme fonctionne très bien », a-t-il dit, « et nous sommes le pays qui a la plus grande collaboration militaire avec Israël après les États-Unis. Des navires de la Marine nationale française accostent à Haïfa toutes les cinq semaines ; il y a des réunions entre les commandants en chef des deux camps. Des avions de chasse français ont atterri en Israël pour la première fois en 2021 dans le cadre de l’exercice militaire Blue Flag, et cela s’est si bien passé qu’un autre est prévu pour l’automne prochain.

Danon a également déclaré qu’une coopération était prévue sur les cybermenaces et l’intelligence artificielle dans l’armée, après que les ministres français et israélien de la Défense ont discuté de la question en marge du salon du Bourget de cette année.

« Nous mettons en place un système de coopération qui dit qu’Israël et la France sont vraiment des alliés. C’est facile à dire, mais nous avons mis cela en place concrètement au cours des cinq dernières années. Je suis très fier du résultat », a-t-il déclaré.

Danon quitte peut-être Israël en tant qu’ambassadeur, mais il ne lui dit pas au revoir et a déclaré qu’il prévoyait de revenir souvent pour rendre visite à des amis. Il s’est également vu offrir un poste d’enseignant dans un collège israélien, bien que cela reste à confirmer.

« J’aime ce pays », a-t-il déclaré. « J’aime le fait que lorsque vous êtes à Tel-Aviv et à Jérusalem, c’est comme si vous n’étiez pas dans le même pays. J’aime l’énergie des gens et la façon dont ils sont toujours tournés vers l’avenir. Cela vous donne de l’énergie pour regarder vers l’avant. Israël est un pays qui donne l’impression que tout est possible, et c’est ce que j’aime tant.