Dans une série de tweets, l’envoyé américain Zalmay Khalilzad a déclaré qu’il y avait un document signé et a exhorté les talibans et le gouvernement à négocier une « feuille de route politique et un cessez-le-feu ».

Les Afghans «s’attendent maintenant à des progrès rapides sur une feuille de route politique et un cessez-le-feu. Nous comprenons leur désir et nous les soutenons », a tweeté Khalilzad.

Un cessez-le-feu, les droits des femmes et des minorités et des changements constitutionnels devraient figurer en tête de l’ordre du jour. Mais la liste sera probablement longue et controversée, avec des questions telles que les garanties de sécurité pour des milliers de combattants talibans, le désarmement et la dissolution des milices lourdement armées fidèles aux seigneurs de guerre de Kaboul, dont beaucoup sont des alliés du gouvernement ou des politiciens des États-Unis. opposition. .