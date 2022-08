Envoyé américain: le voyage en Afrique n’est pas pour concurrencer la Russie et la Chine

NATIONS UNIES (AP) – L’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies s’est rendue en Afrique mercredi, déclarant qu’elle allait se concentrer sur la manière dont les États-Unis peuvent aider l’Ouganda, le Ghana et le Cap-Vert à faire face à la crise alimentaire qui a particulièrement touché le continent. — de ne pas concurrencer la Chine et la Russie.

Linda Thomas-Greenfield a déclaré que le voyage prévu de longue date ne fait pas partie de la concurrence mondiale avec l’un ou l’autre des rivaux américains, mais qu’il fait partie d’une série d’engagements américains de haut niveau “qui visent à affirmer et à renforcer nos partenariats et nos relations avec les dirigeants africains et peuples ».

Son voyage du 4 au 7 août sera immédiatement suivi par les visites du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken en Afrique du Sud, au Congo et au Rwanda du 7 au 11 août. Cela fait également suite à la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov la semaine dernière en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo, où il a accusé les États-Unis et les pays européens de faire grimper les prix des denrées alimentaires.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a commencé 2022 par une visite de quatre jours en Érythrée, au Kenya et aux Comores, respectant une tradition de 32 ans selon laquelle le plus haut diplomate du pays effectue son premier voyage de l’année en Afrique.

« Nous ne rattrapons pas notre retard. Ils rattrapent leur retard », a déclaré Thomas-Greenfield. “Nous nous engageons avec ce continent depuis des décennies, et même ma propre carrière en est la preuve.”

Thomas-Greenfield s’est d’abord rendue en Afrique en tant qu’étudiante dans les années 1970, et dans sa carrière de diplomate américaine, elle est devenue secrétaire d’État adjointe aux affaires africaines de 2013 à 2017.

Elle a déclaré que les prix élevés de l’énergie, le changement climatique, le COVID-19 et l’augmentation des conflits ont poussé des millions d’Africains “au bord du gouffre”, et que l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine le 24 février a aggravé la crise, “d’autant plus que certains pays en Afrique obtenaient autrefois jusqu’à 75 % de leur blé de Russie et d’Ukraine.

L’ambassadrice américaine a déclaré que les trois pays qu’elle visite – l’Ouganda d’abord suivi du Ghana et du Cap-Vert – sont tous confrontés à de graves problèmes de sécurité alimentaire en raison de l’augmentation significative du coût des aliments et de l’énergie. Mais elle a dit que le Ghana a été un chef de file dans la gestion de ce problème et qu’elle visitera un marché, rencontrera des agriculteurs et se rendra dans une usine céréalière du pays “pour voir comment nous pouvons les aider à améliorer leur production”.

Dans une interview et lors d’une conférence de presse avant sa visite dans trois pays, Thomas-Greenfield a déclaré que son voyage suivait la visite de Lavrov.

Refusant d’appeler l’invasion de l’Ukraine par la Russie une guerre, Lavrov a déclaré : « La situation en Ukraine a également affecté négativement les marchés alimentaires, mais pas en raison de l’opération spéciale russe, mais plutôt en raison de la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions.

Thomas-Greenfield a répliqué: “La Russie est là pour défendre ce qu’elle sait qu’elle doit défendre – qu’elle a pris des mesures qui blessent les Africains, et qu’elle essaie d’une manière ou d’une autre de défendre ses actions et de blâmer quelqu’un d’autre pour l’impact que ses actions ont. sur le continent africain.

«Ils peuvent essayer de faire ça. Mais ma question pour eux est la suivante : comment aidez-vous les Africains à résoudre le problème de l’insécurité alimentaire, et non à qui vous blâmez pour les problèmes d’insécurité alimentaire », a-t-elle déclaré. « Nous sommes là pour aider les Africains à résoudre ces problèmes. La Russie peut régler ses propres problèmes.

Quant à la Chine, alors que son commerce avec l’Afrique l’année dernière était considérablement plus élevé que celui des États-Unis, Thomas-Greenfield a déclaré : « Si vous regardez nos chiffres, et depuis combien de temps remonte notre engagement avec les Africains, alors nous sommes vraiment bien au-dessus de ces chiffres. .”

“Quand vous regardez ce que fait la Chine en Afrique, vous devez regarder le piège de la dette auquel les pays africains, beaucoup d’entre eux, ont été confrontés en raison de ces relations avec la Chine”, a-t-elle déclaré.

La Chine est devenue l’un des plus grands prêteurs aux pays en développement grâce à son initiative “la Ceinture et la Route” visant à développer le commerce en construisant des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe.

Wang, le ministre chinois des Affaires étrangères, a insisté lors de sa visite au Kenya en janvier sur le fait qu’il n’y avait pas de « piège de la dette ».

“Le soi-disant ‘piège de la dette’ en Afrique n’est pas un fait, mais un battage médiatique malveillant”, a-t-il déclaré. « C’est un ‘piège d’expression’ créé par ces forces extérieures qui ne veulent pas voir l’Afrique accélérer son développement. S’il y a un “piège” en Afrique, c’est le “piège de la pauvreté”.

Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis “ne disent pas aux pays africains qu’ils ne peuvent pas s’engager avec la Chine”.

“Ce à quoi nous nous engageons, c’est une vision de développement économique qui promeut la démocratie et qui promeut le respect des droits de l’homme et la transparence et renforce la capacité des Africains à créer des emplois pour leurs propres citoyens”, a-t-elle déclaré. “Nous respectons la capacité des pays à décider eux-mêmes s’ils veulent ou non s’associer à la Chine.”

Edith M. Lederer, Associated Press