Envoyé américain: la Russie a l’intention de dissoudre l’Ukraine de la carte du monde

Linda Thomas-Greenfield a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les États-Unis percevaient de plus en plus de signes indiquant que la Russie préparait le terrain pour tenter d’annexer toutes les régions ukrainiennes orientales de Donetsk et Louhansk et les régions méridionales de Kherson et Zaporizhzhia, notamment en installant mandataires dans les zones contrôlées par la Russie, dans le but d’organiser des référendums ou des décrets fictifs pour rejoindre la Russie.