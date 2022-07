Envoyé américain: la Russie a l’intention de dissoudre l’Ukraine de la carte du monde

NATIONS UNIES (AP) – L’ambassadeur américain aux Nations Unies a déclaré vendredi qu’il ne devrait plus y avoir de doute sur le fait que la Russie avait l’intention de démanteler l’Ukraine “et de la dissoudre entièrement de la carte du monde”.

Linda Thomas-Greenfield a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les États-Unis percevaient de plus en plus de signes indiquant que la Russie préparait le terrain pour tenter d’annexer toutes les régions ukrainiennes orientales de Donetsk et Louhansk et les régions méridionales de Kherson et Zaporizhzhia, notamment en installant mandataires dans les zones contrôlées par la Russie, dans le but d’organiser des référendums ou des décrets fictifs pour rejoindre la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov « a même déclaré que c’était l’objectif de guerre de la Russie », a-t-elle déclaré.

Lavrov a déclaré dimanche lors d’un sommet arabe au Caire que l’objectif primordial de Moscou en Ukraine était de libérer son peuple de son “régime inacceptable”.

Suggérant apparemment que les objectifs de guerre de Moscou s’étendent au-delà de la région industrielle ukrainienne du Donbass à l’est comprenant Donetsk et Louhansk, Lavrov a déclaré : « Nous aiderons certainement le peuple ukrainien à se débarrasser du régime, qui est absolument anti-peuple et anti-historique.

L’ambassadeur adjoint russe à l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré vendredi au Conseil de sécurité que “la dénazification et la démilitarisation de l’Ukraine seront menées à bien”.

“A ce stade, il ne doit plus y avoir de menace pour le Donbass, ni pour la Russie, ni pour les territoires ukrainiens libérés où, pour la première fois depuis plusieurs années, les gens peuvent enfin sentir qu’ils peuvent vivre comme ils le souhaitent”, a-t-il déclaré. .

Polyansky a également averti les pays occidentaux fournissant de l’artillerie à longue portée et des roquettes sol-sol MLRS qu’ils déplaçaient “la ligne de sécurité provisoire” plus loin vers l’ouest, “et, ce faisant, clarifiaient encore plus les buts et objectifs de notre opération militaire spéciale”. .”

Thomas-Greenfield s’en est pris aux pays qui disent que « la sécurité d’un pays ne doit pas se faire au détriment de celle d’un autre », demandant ce qu’ils appellent l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle n’a nommé aucun pays, mais c’est un point de vue que la Chine a fréquemment répété, y compris vendredi par son ambassadeur adjoint à l’ONU, Geng Shuang.

Il a déclaré au conseil : « Mettre sa propre sécurité au-dessus de celle des autres, tenter de renforcer les blocs militaires, établir une supériorité absolue… ne fera que conduire au conflit et à la confrontation, diviser la communauté internationale et se rendre moins sûr.

L’ambassadeur américain s’en est également pris aux nations qui appellent tous les pays à adopter la diplomatie sans nommer la Russie, déclarant : “Soyons clairs : les actions en cours de la Russie sont l’obstacle à une résolution de cette crise”. Encore une fois, elle n’a nommé aucun pays, mais un nombre important de nations en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient adoptent cette approche.

Thomas-Greenfield a cité des preuves d’atrocités croissantes, notamment les bombardements d’écoles et d’hôpitaux, “le meurtre de travailleurs humanitaires et de journalistes, le ciblage de civils tentant de fuir, le meurtre brutal de type exécution de ceux qui vaquent à leurs occupations quotidiennes à Bucha, ” la banlieue de Kiev, la capitale de l’Ukraine, où les autorités locales ont déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées pendant son occupation par les forces russes.

Elle a déclaré qu’il existe des preuves que les forces russes “ont interrogé, détenu de force, expulsé environ des centaines de milliers de citoyens ukrainiens, y compris des enfants, les arrachant à leurs maisons et les envoyant dans des régions reculées de l’est”.

Près de 2 millions de réfugiés ukrainiens ont été envoyés en Russie, selon des responsables ukrainiens et russes. L’Ukraine décrit ces voyages comme des transferts forcés vers le sol ennemi, ce qui est considéré comme un crime de guerre. La Russie les appelle des évacuations humanitaires de victimes de la guerre qui parlent déjà russe et sont reconnaissantes d’avoir un nouveau foyer.

Une récente enquête de l’Associated Press basée sur des dizaines d’entretiens a révélé que si la situation est plus nuancée que les Ukrainiens le suggèrent, de nombreux réfugiés sont en effet contraints de se lancer dans un voyage surréaliste en Russie, soumis en cours de route à des violations des droits de l’homme, dépouillés de leurs documents et laissé confus et perdu quant à l’endroit où ils se trouvent. Ceux qui partent passent par une série de ce qu’on appelle des points de filtrage, où le traitement va de l’interrogatoire et des fouilles à nu à être écarté et jamais revu.

“Les Nations Unies ont des informations selon lesquelles des responsables de l’administration présidentielle russe supervisent et coordonnent les opérations de filtration”, a déclaré Thomas-Greenfield au conseil.

Polyansky a rétorqué que malgré les efforts de l’Ukraine pour intimider ses citoyens, “les gens choisissent le pays en qui ils ont confiance” – la Russie.

Il a averti que les armes lourdes déversées en Ukraine par l’Occident “se répandront en Europe” à cause de ce qu’il a qualifié de “la corruption florissante parmi les dirigeants politiques et militaires de l’Ukraine”.

Polyansky a déclaré que les armes occidentales ne font que “prolonger l’agonie et augmenter les souffrances du peuple ukrainien”.

S’adressant aux ambassadeurs occidentaux, il a déclaré : « Les objectifs de notre opération militaire spéciale seront atteints de toute façon, quelle que soit la quantité de carburant que vous versez dans le feu sous forme d’armes.

Edith M. Lederer, Associated Press