Envoy Medical : Brent Lucas explique comment les AirPods Pro 2 d’Apple pourraient changer le secteur des aides auditives

Les AirPods Pro 2 devraient faire un grand pas en avant en matière d’accessibilité avec l’introduction d’un mode d’aide auditive, les positionnant comme une alternative pratique aux aides auditives traditionnelles. En mettant de plus en plus l’accent sur les fonctionnalités de santé dans ses produits, Apple continue d’explorer comment l’électronique grand public peut combler les lacunes traditionnellement dominées par les appareils médicaux.

