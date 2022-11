Envoy Air dit que le pilote qui a été signalé en incapacité pendant le vol est décédé

Un vol d’Envoy Air est revenu à Chicago peu après le décollage samedi soir après qu’un pilote a été frappé d’incapacité et est décédé plus tard, a annoncé mardi le transporteur.

“Malgré les efforts héroïques des personnes à bord et des premiers intervenants au sol, notre collègue est décédé à l’hôpital”, a déclaré Envoy Air, un transporteur régional appartenant à Compagnies aériennes américaines , a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes profondément attristés et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir sa famille et nos collègues en ce moment.”

Le capitaine Ric Wilson, vice-président des opérations aériennes d’Envoy, a déclaré dans une note au personnel que le pilote était un capitaine en formation.

Envoy n’a pas commenté la cause de l’urgence médicale. L’Air Line Pilots Association, le syndicat qui représente les pilotes d’Envoy, n’a fait aucun commentaire.

Envoy Air Flight 3556, un Embraer E175, volant pour la société mère Compagnies aériennes américaines ‘ American Eagle est retourné à l’aéroport international de Chicago O’Hare à 19 h 57, heure locale, 37 minutes après son départ pour Columbus, Ohio, selon FlightRadar24.

Un enregistrement audio des messages aux contrôleurs aériens indique que “le capitaine est frappé d’incapacité”, selon ATCLive, qui a une archive sur son site Web. “Nous allons avoir besoin d’ambulanciers”, a déclaré la personne sur l’enregistrement, qui semblait être un autre pilote du vol.

Les avions de ligne commerciaux sont équipés d’au moins deux pilotes.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle enquêtait et une porte-parole a déclaré que de tels incidents étaient rares.