Envoûtant, captivant? L’image de la nébuleuse d’Orion de la NASA a laissé les internautes perdus pour que les mots la décrivent

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a utilisé son compte Instagram officiel pour partager une image « fascinante » et « captivante » de la nébuleuse d’Orion. Il est facile de repérer la nébuleuse à l’œil nu car elle est extrêmement lumineuse et se trouve juste en dessous de la ceinture d’Orion, a informé l’agence spatiale. La nébuleuse d’Orion, également connue sous le nom de M42, n’est qu’à 1500 années-lumière. C’est donc la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre.

Outre la nébuleuse, l’image présente également Orion Brar, qui est comme une crête de gaz et de poussière formée par des étoiles jeunes et massives projetant une lumière ultraviolette sur le nuage. Orion Brar, également appelé barre bourrée d’action, est situé en diagonale dans le quadrant inférieur gauche de la pépinière stellaire.

L’agence spatiale a informé que différentes zones de la pépinière seront étudiées pour la première fois par une équipe de scientifiques internationaux. Le télescope spatial James Webb de la NASA sera utilisé comme équipement principal pour examiner la pépinière, qui, selon l’agence, ressemble plus à un gâteau en couches.

Depuis qu’il a été partagé, le message a reçu plus d’un million de likes. Les gens ont été surpris et émerveillés dans la section de la boîte de commentaires. Ils ont répondu à l’image avec des émojis et des réactions en un mot qui étaient pour la plupart «étonnantes», «incroyables», «magnifiques» et «stupéfiantes».

Ce n’est pas la première fois que la NASA laisse ses adeptes engloutis par des images de l’espace.

Il y a quelques jours, l’agence spatiale a partagé une image d’un nuage cosmique avec une lueur d’espoir mettant en vedette la nébuleuse Emission. Situées à environ 3756 années-lumière dans la constellation de Monoceros, les nébuleuses à émission NGC 2313 sont des nuages ​​brillants et diffus de gaz ionisé qui émettent leur lumière.

Une étoile brillante V565, qui est le centre d’attraction de l’image, met en évidence un voile argenté de gaz et de poussière. La nébuleuse à émission a été découverte le 4 janvier 1862 par un astronome allemand.

En espérant que l’agence spatiale continue de nous donner toujours un aperçu aussi merveilleux de l’univers!

