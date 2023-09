Envolez-vous de Kelowna vers une destination ensoleillée cet hiver

Alors que l’été tire à sa fin et que les mois froids pointent à l’horizon, l’aéroport international de Kelowna (YLW) est là pour vous aider à trouver un peu de soleil en plein hiver.

YLW a annoncé qu’elle proposerait des vols directs vers des destinations ensoleillées pendant les mois d’hiver.

Les passagers pourront bientôt bénéficier de vols directs vers les lieux de vacances de rêve suivants avec les compagnies aériennes suivantes :

WestJet

Cancun – à partir du 27 octobre – service 3 fois par semaine le mardi, vendredi et dimanche ;

Puerto Vallarta – à partir du 26 octobre – 2 services hebdomadaires le lundi et le jeudi ;

Cabo – à partir du 4 novembre – 1 x samedi par semaine ;

Phoenix – à partir du 15 novembre – 1 x mercredi par semaine.

Sunwing

Mazatlan – à partir du 14 décembre – 1 x jeudi par semaine ;

Cancun – à partir du 15 décembre – 1 x vendredi par semaine.

«Nous sommes heureux de pouvoir ramener ces destinations soleil populaires avec des vols directs pour les résidents de l’Okanagan à partir d’octobre», a déclaré Sam Samaddar, directeur de l’aéroport de YLW.

Les passagers peuvent trouver plus d’informations sur le site Web de YLW.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.