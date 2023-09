Envois d’aide et évacuations alors que l’Azerbaïdjan réaffirme son contrôle sur une province séparatiste

LONDRES (AP) — Une aide humanitaire plus indispensable était en route samedi vers la région séparatiste du Haut-Karabakh via l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Cette évolution intervient quelques jours après que Bakou a repris le contrôle de la province et entamé des pourparlers avec des représentants de la population arménienne sur la réintégration de la région, ce qui a incité certains habitants à fuir leurs maisons par crainte de représailles.

Les expéditions d’aide et les évacuations font suite au blocus routier de la région imposé par l’Azerbaïdjan pendant des mois, qui a entraîné des pénuries de nourriture et de carburant, et à l’offensive militaire éclair de Bakou cette semaine.

Le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne lors des combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Les forces arméniennes ont également pris le contrôle d’un territoire important autour de la région azerbaïdjanaise.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle du territoire environnant au cours d’une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020. Un armistice négocié par la Russie a mis fin à la guerre et un contingent de 2 000 soldats de maintien de la paix russes a été envoyé dans la région pour la surveiller.

Un cessez-le-feu a été annoncé mercredi dans le Haut-Karabakh, un jour seulement après que l’Azerbaïdjan a lancé des tirs d’artillerie nourris contre les forces de souche arménienne, atténuant les craintes d’une troisième guerre à grande échelle dans la région.

Dans le cadre de l’accord négocié par les forces de maintien de la paix russes, les autorités séparatistes du Haut-Karabakh ont fait d’importantes concessions : démanteler les forces de défense de la région et retirer le contingent militaire arménien. Mais la question du statut final du Haut-Karabagh reste ouverte et est au centre des pourparlers entre les parties qui ont débuté jeudi dans la ville azerbaïdjanaise d’Evlakh.

Le journal russe RIA Novosti a publié samedi des photos de chars, de systèmes de défense aérienne et d’autres armes qui auraient été remis par les forces séparatistes de la province à l’armée azerbaïdjanaise.

Des centaines d’Arméniens de souche évacués du Haut-Karabakh par les soldats de maintien de la paix russes à la suite de l’offensive azerbaïdjanaise, que Bakou a qualifiée d’« opération antiterroriste », ont été filmés samedi en train de camper devant un aéroport près de la base des soldats de maintien de la paix russes par Artsakh TV, une chaîne de télévision. basé au Haut-Karabakh, du nom du terme préféré des Arméniens de souche pour la région.

Elena Yeremyan, du village d’Askeran, a déclaré à Artsakh TV qu’elle et sa famille « n’avaient pas l’intention de quitter » la région, car ils « ne se sentaient en sécurité nulle part » après l’arrivée des troupes azerbaïdjanaises dans la région.

Valeri Hayrapetyan de Haterk a déclaré que lui et ses voisins se sont précipités pour partir après l’entrée des forces azerbaïdjanaises dans le village plus tôt dans la journée.

« Les gens sont partis comme ils pouvaient. Quelqu’un est même parti sans vêtements. Ils ne pouvaient rien prendre. Il y a des gens qui n’ont rien mangé. Quelqu’un a perdu connaissance hier à cause de la faim », a-t-il déclaré.

Un troisième évacué, également de Haterk, a affirmé que les troupes azerbaïdjanaises ne permettaient pas aux jeunes hommes de partir. Romela Avanesyan a également fait référence à des rumeurs selon lesquelles ils pourraient être emprisonnés, mais n’a pas fourni de détails.

Les affirmations des évacués n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré samedi dans un communiqué que le secrétaire d’État Antony Blinken s’était entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan au sujet des actions militaires de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et avait réaffirmé le soutien des États-Unis à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Arménie.

« Le secrétaire d’État a exprimé la profonde préoccupation des États-Unis à l’égard de la population arménienne du Haut-Karabakh », a-t-il déclaré. « Il a souligné que les États-Unis appellent l’Azerbaïdjan à protéger les civils et à respecter ses obligations de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales des habitants du Haut-Karabakh et de garantir que ses forces respectent le droit humanitaire international. »

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov a réaffirmé vendredi la détermination de Bakou à garantir aux habitants du Haut-Karabakh « tous les droits et libertés », conformément à la constitution du pays et aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, y compris les garanties pour les minorités ethniques.

Le bureau du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré samedi que Bakou avait mis en place un « groupe de travail » pour fournir aux habitants du Haut-Karabakh des soins médicaux, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.

Les autorités azerbaïdjanaises ont rapporté samedi avoir expédié plus de 60 tonnes de carburant le même jour à travers le territoire de ce pays du Caucase du Sud, par une route reliant la ville d’Aghdam à la capitale régionale du Haut-Karabakh, Stepanakert.

Le Comité international de la Croix-Rouge a également déclaré samedi avoir acheminé 70 tonnes d’aide humanitaire, principalement de la farine, vers le Haut-Karabakh via le couloir dit de Latchine, la seule liaison routière de la région avec l’Arménie voisine de l’Azerbaïdjan. Les soldats de maintien de la paix russes étaient censés assurer la libre circulation le long de la route, mais Bakou a imposé un blocus en décembre, alléguant qu’Erevan utilisait la route pour l’extraction de minerais et le transport illicite d’armes aux forces séparatistes de la province.

L’Arménie a accusé la fermeture d’avoir privé d’approvisionnement en nourriture et en carburant de base les quelque 120 000 habitants du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a rejeté cette accusation, arguant que la région pourrait être approvisionnée via Aghdam – une solution à laquelle les autorités du Haut-Karabakh ont longtemps résisté, qui l’ont qualifiée de stratégie visant à permettre à Bakou de prendre le contrôle de la région.

Le ministère russe de la Défense a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait autorisé l’acheminement de l’aide le long du corridor de Latchine.

Moscou a également envoyé plus de 50 tonnes d’aide alimentaire et d’autres « produits de première nécessité » au Haut-Karabagh, a rapporté samedi l’agence officielle RIA Novosti. Le ministère russe de la Défense a publié le même jour une vidéo montrant des soldats de maintien de la paix russes stationnés dans la région déchargeant la cargaison.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré le même jour par l’intermédiaire de son bureau de presse que de « meilleures opportunités » étaient apparues pour rechercher un accord de paix avec l’Arménie après 30 ans de conflit, largement centré sur le statut du Haut-Karabakh.

Mais le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, lors d’une réunion d’urgence vendredi du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée pour faire face à la situation dans la région, a accusé Bakou d’avoir lancé une « attaque militaire non provoquée et bien planifiée » contre la province.

Pendant ce temps, des manifestants se sont à nouveau rassemblés samedi dans les principales villes d’Arménie, exigeant que les autorités défendent les Arméniens de souche du Haut-Karabakh et appelant à la démission de Pashinyan. La commission d’enquête arménienne a déclaré avoir ouvert 49 poursuites pénales contre des manifestants accusés d’appeler à des troubles de masse, au vandalisme et de porter des armes sans permis.

La police arménienne a également déclaré vendredi à l’agence russe Interfax qu’elle avait arrêté 98 manifestants lors d’un rassemblement dans la capitale du pays, Erevan.

Les rédacteurs d’Associated Press Aida Sultanova à Londres et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.

Joanna Kozlowska, Associated Press