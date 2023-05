Envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine jusqu’à la Maison Blanche, déclare Ben Wallace

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il appartenait à la Maison Blanche de décider d’envoyer des jets F-16 en Ukraine – mais la Grande-Bretagne fera tout son possible pour que tous les pays qui souhaitent envoyer des jets le puissent.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré après des entretiens avec Boris Pistorius, son homologue allemand, à Berlin que Washington devait décider « s’il veut libérer cette technologie ». M. Pistorius a ajouté que « Cela dépend de la Maison Blanche… pour décider si les avions de chasse F-16 peuvent être livrés » étant donné que tout mouvement des F-16 fabriqués aux États-Unis nécessiterait l’approbation américaine. Plus de 20 nations utilisent les jets.

Cela montre qu’il y a encore du travail à faire pour faire de la « coalition internationale » des avions à réaction que le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont déclaré vouloir construire une réalité. L’Ukraine a déclaré que les jets modernes de l’Occident étaient essentiels pour protéger son pays des attaques de roquettes russes et pour récupérer le territoire pris par la Russie dans une contre-offensive attendue depuis longtemps. Dans une allocution devant les plus de 40 nations du Conseil de l’Europe mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire… nous avons besoin de systèmes de défense aérienne et de missiles supplémentaires. Nous avons également besoin d’avions de chasse modernes, sans lesquels aucun système de défense aérienne ne serait parfait. Et je suis sûr que nous y arriverons.

Tout cela faisait partie du réseau d’efforts diplomatiques autour de l’invasion de l’Ukraine qui a eu lieu mercredi. La Turquie a annoncé une prolongation de l’accord permettant à l’Ukraine d’exporter des millions de tonnes de céréales via la mer Noire malgré la guerre un jour avant son expiration.

L’accord entre l’Ukraine et la Russie a été conclu en juillet dernier – avec l’aide de l’ONU et de la Turquie – suite aux craintes de pénuries alimentaires mondiales à la suite de l’invasion de Moscou. L’Ukraine est l’un des principaux producteurs mondiaux de céréales, mais son accès aux ports de la mer Noire a été initialement bloqué par des navires de guerre russes après le début de l’invasion. L’accord a été renouvelé plusieurs fois depuis juillet dernier, mais Moscou avait initialement semblé peu disposé à prolonger le pacte cette fois à moins qu’une liste de demandes concernant ses propres exportations agricoles ne soit satisfaite.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a été salué comme « une bonne nouvelle pour le monde » après que le président turc Tayyip Erdogan a annoncé la prolongation dans un discours télévisé. Le chef de l’ONU a déclaré que des questions en suspens subsistaient mais que les discussions se poursuivraient. L’Ukraine a salué la prolongation, mais un haut responsable a déclaré que la Russie ne devait pas être autorisée à saboter l’accord et devait cesser d’utiliser la nourriture « comme une arme et un chantage ».

« Nous saluons la poursuite de l’Initiative, mais soulignons qu’elle doit fonctionner efficacement », a déclaré le vice-Premier ministre Oleksandr Kubrakov sur Facebook.

Pendant ce temps, à Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré à un envoyé chinois que l’Ukraine n’accepterait aucune proposition visant à mettre fin à la guerre avec la Russie qui impliquait la perte de territoire ou le gel du conflit. Li Hui, représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes et ancien ambassadeur en Russie, a rencontré rencontré Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il s’agit de la première visite à Kiev d’un haut représentant de la Chine, qui entretient des liens naissants avec la Russie, depuis l’invasion à grande échelle de Moscou en février 2022.

« Kuleba a informé en détail l’envoyé spécial du gouvernement chinois des principes de rétablissement d’une paix durable et juste basée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a indiqué le ministère. « Il a souligné que l’Ukraine n’acceptait aucune proposition impliquant la perte de ses territoires ou le gel du conflit ».

Le voyage du haut responsable chinois en Europe devrait également inclure des pourparlers en Russie, en Pologne, en France et en Allemagne – Pékin cherchant à jouer le rôle de courtier de la paix. Cependant, étant donné les relations étroites entre la Chine et la Russie et le fait que Pékin a refusé de condamner directement Moscou pour l’invasion, les nations occidentales, dirigées par les États-Unis, ont mis en doute la crédibilité de la Chine.

Sur le terrain, l’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait fait de nouvelles avancées mercredi dans de violents combats près de la ville orientale de Bakhmut, et que la Russie continuait d’envoyer de nouvelles unités, dont des parachutistes.

Ces remarques étaient les dernières de Kiev la semaine dernière à indiquer que les forces russes ont été repoussées dans certaines zones autour de Bakhmut – dont le contrôle a pris une signification symbolique pour les deux parties – après des mois de combats sanglants.

« Nous menons avec succès une opération défensive, une contre-attaque et au cours de cette journée, nos unités ont pénétré jusqu’à 500 mètres dans certaines parties du front de Bakhmut », a déclaré le porte-parole militaire Serhiy Cherevatyi à la télévision ukrainienne.

L’Ukraine et la Russie ont également échangé des accusations concernant une attaque à la roquette sur Kiev tôt mardi. Kiev a nié qu’un missile hypersonique russe – l’une des armes les plus avancées de Moscou – ait détruit un système de défense antimissile Patriot de fabrication américaine arrivé en Ukraine il y a quelques semaines.

Le ministère russe de la Défense a fait cette déclaration mardi après une attaque aérienne nocturne sur la capitale ukrainienne. Les responsables américains ont suggéré plus tard qu’un système Patriot avait probablement subi des dommages mais qu’il ne semblait pas avoir été détruit.

« Je veux dire : ne vous inquiétez pas du sort du Patriote », a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, à la télévision ukrainienne.

Le système Patriot fait partie d’un ensemble d’unités de défense aérienne sophistiquées fournies par l’Occident pour aider l’Ukraine à repousser les frappes aériennes russes. Kiev a affirmé avoir abattu six missiles hypersoniques lors de l’assaut de mardi.

En Russie, les scientifiques des missiles hypersoniques ont déclaré qu’ils « ne comprenaient tout simplement pas comment continuer à faire notre travail » après qu’un certain nombre de leurs collègues aient été accusés de trahison.

Trois universitaires russes qui ont travaillé sur la technologie des missiles hypersoniques font face à de « très graves accusations », a indiqué mercredi le Kremlin. répondant à une lettre ouverte de scientifiques sibériens publiée lundi, défendant les hommes.

« Nous connaissons chacun d’eux comme un patriote et une personne honnête qui n’est pas capable de faire ce dont les enquêteurs les soupçonnent », indique la lettre.

Le président Vladimir Poutine s’est vanté que la Russie est le leader mondial des missiles hypersoniques, capables de se déplacer à des vitesses allant jusqu’à Mach 10 (plus de 7 000 mph) pour échapper aux défenses aériennes ennemies.

Interrogé sur la lettre, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déclaré: « Nous avons effectivement vu cet appel, mais les services spéciaux russes y travaillent. Ils font leur travail. Ce sont des accusations très graves. »

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport