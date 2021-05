Envoi Allen a un joint ébréché | Actualités des courses

Un joint ébréché est apparu comme une excuse viable pour la performance décevante d’Envoi Allen au Punchestown Festival de la semaine dernière.

Invaincu à ses 11 premiers départs selon les règles, le hongre appartenant au Cheveley Park Stud a connu une défaite pour la première fois après avoir chuté lors de sa candidature pour une troisième victoire au Festival de Cheltenham en mars.

L’espoir était grand qu’il puisse rebondir à son meilleur pour un affrontement très attendu avec Monkfish dans le championnat Novice Chase du champion du groupe d’assurance Dooley de Punchestown.

Cependant, l’accusation d’Henry de Bromhead luttait très loin de chez lui avant d’être finalement arrêtée par Rachael Blackmore, tandis que Monkfish ne parvint pas à ramener son compagnon stable Colreevy.

Envoi Allen a été trouvé boiteux après la course et une tomodensitométrie ultérieure au Fethard Equine Hospital a révélé l’étendue de sa blessure.

Le directeur général de Cheveley Park, Chris Richardson, a déclaré: «D’après les résultats des enquêtes, il semble qu’il ait (ébréché un joint).

«Si vous regardez la photo de lui décollant environ un mètre avant la deuxième clôture, c’était le saut le plus incroyable.

« Rachael a manifestement fait la bonne chose en le tirant vers le haut. On pouvait voir qu’elle avait une rêne serrée et une rêne libre, donc les choses n’étaient pas comme prévu. »

La mésaventure de Cheltenham d’Envoi Allen a été un événement rare au Festival pour l’équipe de Cheveley Park, qui a gagné avec Sir Gerhard, Quilixios et Allaho, et s’est rapprochée de la gloire de la Gold Cup avec A Plus Tard.

Les vainqueurs de Cheltenham ont été battus à Punchestown, mais Richardson a ajouté: «Tous les chevaux ont eu une longue saison et nous avons eu un merveilleux Cheltenham.

« Ils peuvent tous partir en vacances maintenant et nous pouvons nous attendre à l’année prochaine. »