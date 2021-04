Envoi Allen entend mettre la déception de Cheltenham derrière lui lors de sa rencontre avec Monkfish lors d’un affrontement très attendu à Punchestown mardi.

Déjà double vainqueur du Festival de Cheltenham après avoir remporté le Champion Bumper et le Ballymore Novices ‘Hurdle, Envoi Allen, propriété du Cheveley Park Stud, devait compléter le triplé à son retour dans les Cotswolds pour le Marsh Novices’ Chase le mois dernier.

Cependant, après avoir à peine mis un pied dans l’erreur lors de trois sorties précédentes au-dessus des clôtures, Envoi Allen est tombé au quatrième obstacle à Cheltenham lors de son premier départ pour l’entraîneur Henry de Bromhead après avoir été déplacé de la cour de Gordon Elliott.

De Bromhead rapporte que le jeune homme de sept ans est en mauvaise santé avant sa dernière affectation dans le championnat Novice Chase du Dooley Insurance Group, mais se méfie de la menace posée par la baudroie entraînée par Willie Mullins – vainqueur de la Brown Advisory Novices ‘Chase à Cheltenham.

Il a dit: « Je pense que nous le connaissons un peu mieux maintenant. Il semble beaucoup plus installé, même en le scolarisant l’autre matin. Il a l’air vraiment bien et nous sommes heureux avec lui.

« Bien sûr, vous devez respecter Monkfish – il a été impressionnant toute l’année. Peut-être que Cheltenham était sa performance la moins impressionnante, mais avant cela, il était irréel.

« Ça a l’air d’une course géniale, vous voulez que ces chevaux de haut niveau s’affrontent.

«Nous n’avons rien fait de différent, il a eu un peu de kinésithérapie et il est bien scolarisé depuis, je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions.

Monkfish a été plus solide que spectaculaire en étendant son record invaincu sur les clôtures à quatre à Prestbury Park, mais est néanmoins le favori marginal sur Envoi Allen.

Mullins dirige également Colreevy – qui participe à la poursuite des juments à Cheltenham – et Franco De Port.

« La lotte n’a pas sauté avec le même flair qu’il a sauté (avec précédemment) et il n’a pas galopé avec le même flair (à Cheltenham) », a déclaré l’entraîneur champion.

« Colreevy a été couverte par Walk In The Park et ce sera probablement sa dernière descente. Les Flynns (propriétaires) sont des reproducteurs à part entière et elle est une jument fantastique et j’espère qu’elle aura de la chance.

« Après avoir remporté l’Arkle à Noël sur plus de deux milles, je mets Franco De Port dans plus de trois milles et cela nous dira où nous allons l’année prochaine. »

Mullins possède également une main forte dans le premier des trois Grade Ones sur la carte, le Champion Novice Hurdle d’eCOMM Merchant Solutions.

Le héros de Hurdle de Supreme Novices Appreciate It étant un absent notable, le gestionnaire de Closutton s’appuie sur Blue Lord – qui est tombé au dernier alors qu’il semble avoir été réservé pour la deuxième place du Supreme – et la jument double Echoes In Rain, gagnante de la deuxième année.

Mullins a déclaré: « Blue Lord allait faire une course fantastique à Cheltenham avant de tomber au dernier. Je pense qu’il s’améliorera pour la piste plus plate et le terrain plus agréable que nous aurons à Punchestown.

« Echoes In Rain est intéressant. Sa performance dans Fairyhouse était très bonne et elle reçoit une belle allocation de pouliches, alors nous verrons. »

Uhtred (Joseph O’Brien), le colonel Mustard (Lorna Fowler) et Dewcup (Ted Walsh) sont les autres espoirs.