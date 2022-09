Envisagez-vous de charger une voiture électrique dans le mauvais sens ?

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Si vous avez un véhicule électrique ou si vous en avez déjà acheté un, vous connaissez le mantra que prêchent les constructeurs automobiles : installez un connecteur de charge de niveau 2 abordable chez vous et branchez-le pendant la nuit sur de nombreux kilomètres d’autonomie. Mais que se passe-t-il si c’est juste la manière égoïste ? UN nouvelle étude de l’université de Stanford brosse un tableau plus nuancé qui incite à une plus grande utilisation de la recharge de jour loin de l’allée de banlieue.

Getty Images



Le document recommande la recharge de jour sur le lieu de travail ou dans les lieux publics lorsque l’énergie solaire est la plus abondante et lorsque le réseau est moins taxé qu’en fin d’après-midi ou en début de soirée. “Dans nos résultats, c’était bien mieux pour le réseau au niveau de la génération dans chaque métrique différente que nous avons considérée”, déclare Siobhan Powellauteur principal de l’étude, qui a examiné des scénarios dans les 14 États Région d’interconnexion ouest du réseau américain.

Les avantages de la recommandation de Stanford s’étendent non seulement à l’évitement de l’effondrement du réseau, mais également à la recharge des véhicules électriques lorsque l’alimentation la plus propre est disponible avec moins de recours à un stockage de batterie coûteux. Ce modèle « faire du foin pendant que le soleil brille » serait une sorte de volte-face pour dogme de tarification des services publics traditionnels et du ministère de l’Énergie qui incite à charger pendant la nuit lorsque la demande est faible, bien que la production solaire soit inexistante, une recommandation qui remonte à une époque où la production d’énergie solaire et éolienne en était encore à ses balbutiements.

Tesla



“A Stanford, nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux services publics et c’est l’une de leurs principales préoccupations : qu’est-ce que la recharge fera à leurs réseaux ?” dit Powell. La réponse semblerait être rien de bon, basé sur un moment récent : le 25 août La Californie a décidé d’interdire la vente de voitures neuves à combustion d’ici 2035 ; 13 jours plus tard, une vague de chaleur a entraîné des panneaux temporaires sur certaines bornes de recharge pour véhicules électriques de Californie demander aux conducteurs d’éviter de les utiliser entre 16h et 21h

Mais Powell dit que l’ironie “a également mis en évidence l’un des avantages de la recharge des véhicules électriques, à savoir qu’elle est très flexible par rapport à d’autres demandes électriques”. La plupart d’entre nous n’ont pas le choix du moment où nous avons besoin de la climatisation ou du moment où nous devons préparer le dîner, mais les voitures restent inactives pendant la grande majorité de leur vie, ce qui permet une recharge très flexible tant qu’un propriétaire avisé ou un grille intelligente l’embrasse.

La recharge de jour au travail ou dans des lieux publics aide également à répondre à la vérité la moins gênante sur les véhicules électriques : Plus de 30 % des ménages américains vivent dans des immeubles multifamiliaux où les résidents n’ont probablement pas leur propre garage ou allée dans laquelle installer un dispositif de recharge privé.

Daimler SA



Une mise en garde à l’étude est qu’elle était basée sur des données pré-COVID, laissant des questions ouvertes sur la façon dont le retour au bureau se déroulera et ce que cela signifie pour l’ampleur potentielle de la facturation au travail. Mais même si certains bureaux restent peu fréquentés, avec une majorité de véhicules électriques se rechargeant à la maison, l’équipe de Stanford affirme que la recharge intelligente, où les voitures et le réseau font une poignée de main intelligente, peut garantir que les voitures se rechargent au moment le plus propre et pas toutes en même temps. temps.

Vous avez peut-être remarqué que de nombreux points de recharge publics ou sur le lieu de travail partagent un défaut majeur : ils sont trop peu nombreux et trop nombreux sont attachés à des voitures complètement chargées mais qui attendent le retour d’un conducteur occupé à travailler ou à faire ses courses. A court de quelques appel d’offres de charge robotique alambiqué que même Elon Musk a abandonné, la réponse semble être la recharge omniprésente où pratiquement n’importe quel endroit où vous pouvez garer une voiture, vous pouvez la recharger. C’est une entreprise massive comme ce pays n’en a pas vu depuis l’électrification des maisons américaines il y a un siècle. Mais l’investissement public se construit pour renforcer un vaste projet d’infrastructure où analyse de rentabilisation pour l’installation de bornes de recharge (PDF) est considéré comme difficile.