Envisagez le retrait des trompes de Fallope pour éviter le cancer de l’ovaire

Il fait suite à une étude “qui donne à réfléchir et profondément décevante” qui a montré que le dépistage régulier du cancer de l’ovaire avec des tests sanguins et des ultrasons ne sauve pas de vies, a déclaré l’organisation. (C’était le Essai collaboratif britannique sur le dépistage du cancer de l’ovaire publié dans la revue Le Lancet en juin 2021).

Il existe de plus en plus de preuves que de nombreux types de cancers de l’ovaire commencent dans la trompe de Fallope, et il a été démontré que l’ablation de la trompe de Fallope réduit considérablement le risque d’un diagnostic ultérieur, a déclaré l’organisation.

Les résultats de cette étude étaient “très difficiles à accepter”, a déclaré Audra Moran, présidente et chef de la direction de l’OCRA, dans une interview.

“Nous avons l’obligation de faire savoir aux gens que la sensibilisation aux symptômes et la détection précoce ne sauveront pas des vies”, mais le retrait préventif des trompes de Fallope “le fera absolument”, dit Moran.

Ce conseil est “rraisonnable et logique », déclare Stephanie V. Blank, MD, présidente de la Society of Gynecologic Oncology et directrice de l’oncologie gynécologique pour le Mount Sinai Health System à New York.

Et ce n’est en fait pas nouveau, dit-elle. Il y a plusieurs années, la Society of Gynecologic Oncology a déclaré que l’ablation des trompes de Fallope pourrait être une stratégie « appropriée et réalisable » pour réduire le risque de cancer de l’ovaire.

“Cela attire une nouvelle attention” maintenant sur la base de l’étude de dépistage décevante, dit Blank.

Il est important de noter que la recommandation s’adresse aux femmes qui doivent déjà subir une autre chirurgie pelvienne pour une affection bénigne, telle qu’une hystérectomie pour les fibromes. Il n’y a aucune recommandation actuelle d’enlever les trompes de Fallope en tant que procédure autonome.