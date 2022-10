“Envisagerait de courir à Suzuka une fois après sa retraite”, déclare Sebastian Vettel

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui devrait mettre un terme à sa carrière de pilote de Formule 1 à la fin de la saison, est prêt à faire ce qu’il fait le mieux alors que l’entourage de la F1 se rend au Japon.

A LIRE AUSSI| Hero ISL débutera avec plus d’enthousiasme que jamais

Vettel, qui a réussi à se tenir debout sur le podium du circuit de Suzuka à quatre reprises au cours de sa brillante carrière, a déclaré qu’il envisagerait sérieusement de devenir pilote de remplacement pour une course unique sur le circuit japonais, même après sa retraite si la situation devaient jamais surgir.

“C’est une excellente piste pour de nombreuses raisons”, a déclaré l’Allemand qui adore clairement le lieu.

“Évidemment, j’adore piloter, et je pense qu’autour de cette piste, je me suis toujours senti très vivant, et la passion s’est sentie ou se sent très vivante”, a-t-il expliqué ses sentiments à propos de la piste au Japon.

Interrogé par les médias présents au presseur s’il participerait à d’autres types de courses au Japon après son illustre carrière en F1, le joueur de 35 ans a déclaré : « Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Nous verrons quel type de voiture peut-être à l’avenir arrivera.

“Peut-être que si l’un de ces gars dans les futures courses ici se sent un peu malade. Je ne sais pas, je ne souhaite pas qu’ils se sentent ainsi, mais cela ne me dérangerait pas de revenir pour une course à Suzuka à tout moment », a déclaré le pilote Aston Martin.

“Une course, une carrière de course dans le futur. Ouais, si quelqu’un est content d’inscrire un pilote pour une seule course.

“Je suis sûr que ces gars-là ne seraient pas heureux de se retirer, mais ce serait quelque chose que j’envisagerais sérieusement.”

https://www.youtube.com/watch?v=vuFFusfYWhA” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Vettel, qui a annoncé qu’il raccrocherait ses bottes à la fin du calendrier de Formule 1 de cette année a captivé les fans avec ses performances sur la piste et son esprit.

Reconnu pour être une présence animée dans le paddock, l’Allemand a été chéri par les fans de sport automobile du monde entier pour son humour et sa bonne humeur. Il a également cultivé un culte en défendant des causes sociales et en les amplifiant grâce à sa popularité mondiale.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici