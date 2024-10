Envisager une vision plus grande : l’agriculture du comté de Fond du Lac : c’est tellement ringard

Saviez-vous:

En 2023, le Wisconsin a produit 3 520 083 livres de fromage (sur les 14 062 775 produits dans l’ensemble des États-Unis) ? (Source : Service national des statistiques agricoles de l’USDA)

Avec 25 % de la production totale de fromage du pays, le Wisconsin a maintenu son rang de premier État producteur de fromage du pays en 2023. (Source : Wisconsin Specialty Cheese, mai 2024)

Le comté de Fond du Lac abrite certains des fromages les plus extraordinaires du coin, notamment le Grande, le Baker, la LaClare et le Saputo.

Le comté de Fond du Lac est connu pour son riche patrimoine agricole et sa longue tradition de fabrication de fromage. Cette région joue un rôle crucial dans la réputation bien méritée du Wisconsin en tant que « pays laitier américain ». Les amateurs de fromages de tout le pays reconnaissent les fromages du Wisconsin pour leur qualité inégalée… et les producteurs du comté de Fond du Lac sont bien au-dessus des autres (du moins nous le pensons).

Les immigrants européens, notamment allemands et suisses, ont apporté leurs traditions fromagères dans la région au XIXe siècle. Ces premiers colons ont reconnu le potentiel d’une industrie laitière florissante et ont créé de petites fermes familiales et des fromageries artisanales pour approvisionner les communautés locales. Au début du XXe siècle, la production de fromage dans le comté était en plein essor. Aujourd’hui, difficile de tourner la tête sans trouver une délicieuse tranche qui satisfera vos papilles.

Le fromage trouvé dans le comté de Fond du Lac est tout simplement incroyable ; la variété semble infinie. Cette zone est connue pour de nombreux types différents ; cependant, nous avons tendance à nous spécialiser dans le cheddar, le Colby, le gouda, la mozzarella ainsi que les fromages artisanaux et spéciaux.

Pour capitaliser sur cette bonté ringarde, le conseil agro-industriel d’Envision Greater Fond du Lac a créé la boîte-cadeau Ag. Ces boîtes constituent le cadeau parfait pour presque toutes les personnes que vous connaissez.

En 2024, il existe quatre options de box :

Un avant-goût du Wisconsin (30 $) : 5 onces de quartier Sartori, 4 onces de bâtonnets de collation Bluestem Bison, 12 onces de fromage en grains Weyauwega Star Dairy et 8 onces de fromage à tartiner Widmer’s.

Laiterie Legen Wisconsin (55 $) : 5 onces de quartier Sartori, 4 onces de bâtonnets de collation Bluestem Bison, 12 onces de fromage en grains Weyauwega Star Dairy, 8 onces de fromage à tartiner Widmer’s, 16 onces de fromage Baker string, 16 onces de saucisse d’été Beck’s, 7 onces de fromage Clearview A2 et une pochette de chocolats Confections pour toutes les occasions.

Udderly Fabuleux (80 $): 5 onces de quartier Sartori, 4 onces de bâtonnets de collation Bluestem Bison, 12 onces de fromage en grains Weyauwega Star Dairy, 8 onces de fromage à tartiner Widmer’s, 16 onces de fromage Baker string, 16 onces de saucisse d’été Beck’s, 7 onces de fromage Clearview A2 , une pochette de chocolats Confections pour toutes les occasions, des bâtonnets de bœuf Brandon Meats de 4 onces, deux sacs de maïs soufflé Faris de 1 once, une bûche de fromage LaClare de 4 onces, 8 onces de cheddar Master’s Reserve et un sac de collation Belgioioso de 6 onces.

Moo-velous Extrême (100 $) : 5 onces de quartier Sartori, 4 onces de bâtonnets de collation Bluestem Bison, 12 onces de fromage en grains Weyauwega Star Dairy, 8 onces de fromage à tartiner Widmer’s, 16 onces de fromage Baker string, 16 onces de saucisse d’été Beck’s, 7 onces de fromage Clearview A2 , une pochette de chocolats Confections pour toutes les occasions, 4 onces de bâtonnets de bœuf Brandon Meats, deux sacs de 1 once de maïs soufflé Faris, 4 onces de bûche de fromage LaClare, 8 onces de cheddar Master’s Reserve, 6 onces de sac de collation Belgioioso, 5 onces Cheddar Sartori, bâtonnets Eden Meats Slim Jim de 5 onces, bâtonnets de bœuf Salchert Meats de 4 onces, tartinade au fromage Ala Creme de 8 onces et cuillère à glace Kelley Country Creamery.

Prêt à commander le vôtre ? Visite https://tinyurl.com/ynnfe6cy ou contactez Amy à [email protected] ou 920-322-2292.

Tracy Qualmann est directeur principal du marketing et de la communication pour Envision Greater Fond du Lac.

