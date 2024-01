Envisageant désormais un parcours plus long, les États-Unis réorganisent leurs navires de guerre en Méditerranée

À BORD DE L’USS BATAAN (AP) — Lorsque les attaques avec des missiles et des drones se sont multipliées dans la mer Rouge à la fin de l’année dernière, les membres de l’équipage de l’USS Bataan ont travaillé 24 heures sur 24 pour s’assurer qu’ils étaient abattus avant d’atteindre les navires marchands qui passaient.

Quelques semaines plus tard, ils perfectionnent encore cette opération au travers de formations et de simulations, ainsi que d’une douzaine d’autres scénarios, malgré leur déplacement vers le nord, vers la Méditerranée, où le trafic maritime commercial est peu menacé.

La marine américaine est en train de réorganiser le déploiement de ses navires de guerre au Moyen-Orient pour maintenir sa domination dans la région – elle envisage désormais le long terme alors que les inquiétudes grandissent quant au risque que la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza ne déclenche un conflit régional.

Navire de guerre amphibie, le Bataan est un navire d’assaut à plusieurs ponts rempli de véhicules blindés et de matériel militaire avec une baie inférieure qui peut prendre l’eau pour libérer les péniches de débarquement directement dans la mer.

Le navire dirige désormais la force opérationnelle américaine en Méditerranée orientale, après le tout nouveau porte-avions de la Marine, l’USS Gerald Ford, qui a été renvoyé chez lui au Nouvel An.

Le Bataan et deux navires de soutien, l’USS Mesa Verde et l’USS Carter Hall, disposent d’une force combinée de près de 2 500 Marines et marins.

Le lieutenant-colonel des Marines Jeremy Hawkins, planificateur principal du groupe de travail, affirme que la composition de la force navale polyvalente est idéale pour la nature complexe du conflit et pour les sources de tension régionales associées.

« Nous sommes capables d’opérer de manière vraiment autonome dans les eaux et l’espace aérien internationaux. Cela nous donne donc une grande liberté d’opérations », a-t-il déclaré. “Nous flottons sur un morceau d’Amérique, où que nous soyons.”

Pendant qu’il parlait, un « jump jet » AV-8B Harrier a décollé du pont au-dessus de lui, lançant un vol de nuit conçu pour maintenir l’état de préparation des pilotes et du personnel de soutien.

Aujourd’hui dans sa 15e semaine, la guerre à Gaza continue d’exacerber les tensions sur de multiples points chauds dans la région au sens large, dont beaucoup impliquent des groupes militants soutenus par l’Iran, notamment le Hezbollah au Liban et le mouvement Houthi au Yémen.

“Le déploiement de l’USS Bataan dans l’est de la Méditerranée vise à faire deux choses”, a déclaré Gregory Aftandilian, maître de conférences à la School of International Service de l’Université américaine de Washington DC.

« Il s’agit de dissuader le Hezbollah d’augmenter ses attaques de missiles contre Israël, ce qui pourrait conduire à une guerre plus large, et de renforcer la présence navale américaine en mer Rouge pour, espérons-le, dissuader les Houthis de lancer davantage d’attaques contre les navires dans cette région. eau.”

Les États-Unis ont rassemblé une puissante concentration de forces navales en octobre, envoyant deux porte-avions au Moyen-Orient après que les attaques du Hamas en Israël ont déclenché l’offensive en cours à Gaza.

Le Bataan naviguait vendredi vers l’est de la Méditerranée après avoir participé à des exercices de tir réel avec la Grèce, membre de l’OTAN, sur le continent.

En mer depuis six mois, les membres d’équipage ont vu leur déploiement prolongé en raison de la crise, l’armée américaine s’appuyant sur les compétences de déploiement rapide de la 26e Marine Expeditionary Unit, basée en Caroline du Nord, alliée à la Navy.

Cela signifie que les tireurs d’élite et les experts en démolition passent leurs journées en étroite collaboration avec les médecins des soins intensifs et les agents du renseignement.

Ils vivent tous reliés par un labyrinthe de passages sans fenêtres, beaucoup utilisant des coins éloignés pour aménager un espace d’entraînement ou utilisant l’inclinaison des rampes du pont pour faire de l’exercice.

Quatorze étages de quartiers d’habitation et de zones administratives sont enroulés autour d’un hangar pour hélicoptère et d’un hôpital positionnés au centre du navire de 257 mètres (843 pieds).

Le pilote d’hélicoptère d’attaque, le capitaine Sam Peters, dit qu’il espère rentrer bientôt chez lui à Valdosta, dans l’État de Géorgie, dans le sud des États-Unis, mais se rend compte que son séjour à bord du navire pourrait à nouveau être prolongé.

“Pour être tout à fait honnête, nous nous entraînons constamment et sommes constamment prêts à répondre aux crises. Je ne pense pas que notre mission ait vraiment changé”, a-t-il déclaré. “Je dirais que la différence (après mon arrivée en Grèce) est que la nourriture est un peu meilleure.”