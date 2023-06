Environnement Canada publie un bulletin météorologique spécial pour une grande partie de la Colombie-Britannique

Un temps plus froid se dirige vers la Colombie-Britannique.

Ce mardi [Jun 13] jusqu’à mercredi [Jun 14]la C.-B. devrait avoir un front froid se déplaçant sur la province accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h et d’orages possibles.

Il y a un avertissement d’orage violent pour Arrow Lakes, en Colombie-Britannique, car des vents forts se sont mélangés à de fortes pluies, créant des conditions favorables aux orages, les fortes averses étant la principale préoccupation.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour le Cariboo, y compris le lac Williams, avec de fortes pluies pouvant atteindre 15 à 25 mm de pluie prévues.

Les régions sud des régions nord et sud de Thompson ont déjà connu de la pluie et une pause de la fumée des feux de forêt qui a causé une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite pour certains résidents. Des vents en rafales persisteront probablement dans le centre de l’intérieur et les régions du nord et du sud de la Thompson.

Ces conditions pourraient changer encore plus, avec 15 à 25 mm de pluie attendus de mardi soir à mercredi matin.

De la Sunshine Coast à Powell River, les vents forts devraient venir du nord et progresser jusqu’à mardi après-midi, avec des conditions couvertes qui devraient suivre.

En raison du mélange de temps chaud et froid tout au long de la semaine, la nuit de mardi pourrait être à risque d’orages dans les zones touchées qui devraient progresser tout au long de la journée.

Pour plus d’informations sur les alertes et les prévisions météorologiques, visitez Environnement Canada et consultez les informations de la carte météo interactive sur les conditions dans votre région. Pour signaler des conditions météorologiques extrêmes, vous pouvez contacter BC Storm par courriel à [email protected] ou tweeter les rapports en utilisant #BCStorm.

Météo d’Environnement Canada