Environnement Canada émet des avertissements de chaleur pour la Colombie-Britannique, certaines parties de l’Alberta et le Nord

Certaines parties du sud et de la côte de la Colombie-Britannique ainsi que de vastes étendues de l’Alberta et du Nord sont sous le coup d’avertissements de chaleur, car les températures devraient grimper près ou au-dessus de 30 degrés Celsius au cours de la fin de semaine et jusqu’à lundi (10 juillet).

Environnement Canada indique que des avertissements de chaleur sont émis lorsqu’une température très élevée pourrait présenter un risque élevé de maladies comme un coup de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur, et avertit les résidents de rester hydratés et d’essayer de trouver un endroit frais où séjourner.

Les régions de Thompson, Cariboo et de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique – ainsi que Kitimat, Terrace et les communautés intérieures de la côte centrale – sont toutes sous alerte, les températures les plus élevées dans certaines régions devant atteindre 35 degrés.

En Alberta, la majeure partie de la province est couverte par un avertissement de chaleur et des maximums diurnes sont attendus à près de 30 degrés avant de se modérer lundi.

Les communautés du Yukon, y compris Whitehorse, Pelly et Watson Lake, devraient atteindre 29 degrés au cours du week-end et rester au-dessus des normes saisonnières jusqu’à la semaine prochaine.

Dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest, les températures devraient se modérer légèrement dimanche, mais revenir à des sommets quotidiens proches de 30 degrés lundi.

La Presse Canadienne

Avertissement de chaleur d’Environnement Canada