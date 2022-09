Environnement Canada affirme que les rapports en ligne de la “police climatique” sont faux

Environnement et Changement climatique Canada répond aux rapports en ligne qui, selon lui, accusent à tort le ministère de recruter des agents pour contrôler le changement climatique.

“Nous sommes au courant de certains rapports trompeurs sur les réseaux sociaux suggérant que nous créons une nouvelle fonction d’application”, a écrit le ministère dans une série de tweets jeudi.

“C’est faux et il faut remettre les pendules à l’heure.”

Les tweets portaient également sur des réclamations concernant une installation de remplacement pour les agents chargés de l’application des lois environnementales à Winnipeg.

Selon un article publié il y a plus d’une semaine par The Counter Signal, une publication d’extrême droite, le “nouveau” bureau comprendra un “arsenal d’armes à feu”, des salles d’interrogatoire, des “laboratoires biologiques” et des salles “silencieuses contrôlées”.

L’article comprenait des plans montrant des zones étiquetées “stockage d’armes à feu”, “renseignement” et “calme contrôlé”.

“Les plans… ouvrent une fenêtre sur [Prime Minister Justin] les plans futurs de Trudeau pour l’application du climat », affirme l’article.

Le ministère a déclaré dans ses tweets que les plans d’étage partagés sur les réseaux sociaux sont réels et que le bureau est en train de déménager dans un nouvel emplacement à Winnipeg.

“Mais la façon dont l’installation est décrite est complètement fausse”, a déclaré le ministère. “Nos agents d’application de la loi sont professionnels, dévoués et hautement qualifiés, et nous sommes fiers du travail qu’ils accomplissent chaque jour pour protéger l’environnement, la faune et les habitats du Canada.”

Les plans d’étage ont été partagés publiquement en juillet 2021 dans le cadre d’un processus de passation de marchés visant à obtenir des services de rénovation, a déclaré le ministère dans un courriel à CBC News.

La branche de l’exécution remonte à 2008

L’article allégué l’offre d’emploi du ministère sur Indeed.com cherche à recruter “un bataillon d’officiers de la ‘pollution’ climatique”.

L’offre d’emploi du ministère s’intitule « Agent d’application de la loi – Application de la loi sur l’environnement (pollution) – Programme de développement ».

L’annonce indique que la branche d’application du ministère veille au respect de plusieurs lois qui visent à protéger l’environnement naturel et sa biodiversité.

“Nos responsabilités d’application couvrent plus de 60 réglementations”, a ajouté le ministère dans son communiqué.

En 2015, par exemple, le ministère a infligé une amende de 7 500 $ à une entreprise de construction de Windsor, en Ontario, pour avoir détruit des nids et des œufs d’hirondelle de rivage après une inspection par un agent de l’environnement.

La branche de l’application de la loi remonte à 2008, recrute régulièrement et est en train d’embaucher de nouveaux agents pour maintenir ses effectifs existants, a indiqué le ministère dans ses tweets.

“Nos agents appliquent de nombreuses lois environnementales fédérales qui préviennent la pollution et protègent la faune et la biodiversité du Canada”, a déclaré le ministère dans l’un de ses tweets.

“Ils ne sont pas des agents chargés de l’application des lois sur les changements climatiques. Nos agents de l’environnement passent la majeure partie de leur temps à appliquer les lois et les règlements qui empêchent la pollution, comme les dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.”

Un candidat de l’UCP saute sur le rapport de la “police climatique”

Selon l’annonce, les agents chargés de l’application de la loi sont tenus de porter des uniformes et d’avoir sur eux des équipements de sécurité, tels que des gilets pare-balles, des menottes, des matraques et des armes prohibées telles que du gaz poivré.

Quatre jours après la parution de l’article, dans un tweet du 27 août renvoyant à l’offre d’emploi, l’une des sept personnes en lice pour devenir le nouveau chef du Parti conservateur uni (UCP) de l’Alberta a accusé Trudeau d’avoir embauché des “agents chargés de l’application des changements climatiques”.

“En tant que premier ministre, nous ne permettrons à aucun flic fédéral du climat d’opérer en Alberta en vertu de l’Alberta Sovereignty Act”, a déclaré Danielle Smith.

Smith faisait référence à sa proposition de campagne phare, qui, selon elle, donnerait à l’Alberta le pouvoir de refuser d’appliquer les lois et politiques fédérales qui ne sont pas jugées dans l’intérêt de la province.

Le tweet de Smith comprenait une fausse publicité pour “La police climatique de Justin Trudeau” avec une photo du personnage principal maladroit de Paul Blart : flic du centre commercial et une liste d’avantages professionnels qui incluent “menottes, matraques et armes”.

Le tweet dit que le candidat idéal aime le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, le “WEF” et “Greta”.

“WEF” semble être une référence au Forum économique mondial, un groupe de pression international non gouvernemental qui a fait l’objet de théories du complot politique généralisées. L’équipe de campagne de Smith n’a pas précisé si la référence à “Greta” était censée désigner la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

CBC News a également demandé à l’équipe de campagne de Smith si elle avait une réaction aux tweets du ministère.

“Comme Danielle l’a dit à plusieurs reprises, elle travaillera en collaboration avec le caucus pour s’assurer que la loi sur la souveraineté est rédigée conformément à un langage et des principes constitutionnels solides”, a déclaré un porte-parole de la campagne.

Environnement et Changement climatique Canada n’a pas confirmé à CBC News que ses tweets sur les “rapports trompeurs” faisaient référence à l’article de Counter Signal et au tweet de Smith.

Après le dernier débat à la direction de l’UCP mardi, Smith a de nouveau suggéré que le ministère “embauche des agents chargés de l’application des lois avec des armes pour faire respecter [rules against pollution].”

Armes à feu destinées à protéger contre les animaux : officiel

Un responsable d’Environnement et Changement climatique, qui n’était pas autorisé à parler publiquement de l’article, a déclaré que des “stations de base” comme celle de Winnipeg servent de quartier général aux agents de protection de la faune et aux agents de protection de l’environnement.

Alors que certains agents de la faune peuvent porter des fusils de chasse sous licence pour se protéger contre les animaux prédateurs, les agents de l’environnement ne sont armés “dans aucune situation”, a-t-il déclaré.

Des zones de stockage d’armes à feu comme celle illustrée dans le plan sont nécessaires “au cas où ils auraient besoin de détenir ou de confisquer des armes s’ils rencontrent des chasseurs ou quelqu’un menant des activités illégales”, a déclaré le responsable.

Les laboratoires sont nécessaires pour les dissections d’oiseaux sauvages, a-t-il ajouté.

“Ce sont les types d’installations qui existent déjà dans tout le pays”, a-t-il déclaré. “Il y en a des dizaines. Ils existent depuis longtemps.”

Les agents du département travaillant sur des dossiers recueillent régulièrement des déclarations de témoins qui nécessitent des salles d’interrogatoire désignées, a indiqué le ministère dans son communiqué.

“Il existe également des zones de stockage sécurisé pour les échantillons. Certains bureaux disposent de petites” pièces silencieuses “fermées utilisées pour le travail qui nécessite un degré élevé de concentration et où les agents peuvent travailler sans interruption.”

“Comment sont fabriquées les théories du complot”

L’article a ensuite établi un lien entre l'”arsenal de la police climatique” et un incident le mois dernier au cours duquel, selon le ministère, des hydrologues prélevant des échantillons près d’une autoroute en Saskatchewan se sont fait dire par un propriétaire foncier qu’ils se trouvaient en fait sur un terrain privé.

Le gouvernement de la Saskatchewan a accusé Ottawa d’intrusion.

L’article indiquait également que le gouvernement fédéral avait l’intention de “réduire l’utilisation d’engrais dans les fermes canadiennes”, une affirmation précédemment faite par des experts et des politiciens conservateurs.

Ce n’est pas ce que le gouvernement a dit vouloir faire. Alors qu’Ottawa s’est engagé à réduire de 30 % les émissions provenant des engrais, il s’est également engagé à atteindre cet objectif sans recourir à une réduction obligatoire de l’utilisation d’engrais azotés.

Ahmed Al-Rawi, professeur adjoint à l’Université Simon Fraser qui étudie les mouvements extrémistes en ligne, a déclaré que l’article s’appuyait sur un fait – les plans d’un nouveau bureau d’application de la loi – et « à partir de là [proceeded] avec beaucoup d’imagination pour construire tout un récit autour d’un soi-disant plan secret pour contrôler les gens ou leur faire du mal.

“C’est ainsi que les théories du complot sont en fait fabriquées”, a-t-il déclaré.