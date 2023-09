Environ un homme sur trois est atteint du VPH, selon une étude

De nombreux hommes dans le monde sont porteurs du virus du papillome humain, ou VPH, nouveau recherche a trouvé. L’étude estime qu’environ un homme sur trois est actuellement atteint d’au moins une souche de VPH génital, tandis qu’un sur cinq possède une souche connue pour augmenter le risque de certains cancers chez les hommes et les femmes. La plupart des pires types de VPH sont évitables par la vaccination.

Le VPH est considéré l’infection virale sexuellement transmissible la plus courante aux États-Unis et dans le monde, et presque chaque personne en sera infectée à un moment donné de sa vie. Heureusement, la plupart des infections au VPH sont asymptomatiques et le corps élimine généralement l’infection de lui-même en quelques années. Mais il existe plus de 200 types de VPH et certains types peuvent provoquer des symptômes désagréables comme des verrues génitales. Ces verrues ne sont pas dangereuses et disparaissent généralement après un certain temps, mais elles sont inconvenantes et parfois douloureuses. D’autres types de VPH ne provoquent aucune maladie aiguë mais augmentent le risque de plusieurs cancers différents (l’une des raisons est que ces infections ont tendance à persister beaucoup plus longtemps dans le corps).

Le VPH est surtout connu pour provoquer le cancer du col de l’utérus chez les femmes et on pense qu’il est responsable de la grande majorité de ces cancers. Mais les souches de VPH à haut risque sont également fortement liées au cancer du pénis chez les hommes ainsi qu’aux cancers de l’anus, de la gorge et de la bouche chez les hommes et les femmes. Même si la plupart des personnes atteintes du VPH à haut risque ne développeront pas ces cancers, la plupart de ces cancers sont causées par le VPH. Par exemple, environ 60 % des cancers du pénis sont liés au VPH à haut risque, ainsi que 70 % des cancers de la gorge.

L’accent mis sur le lien entre le cancer du col de l’utérus et le VPH a donné lieu à de nombreuses recherches sur sa prévalence chez les femmes. Mais selon les auteurs de cette nouvelle étude, publié le mois dernier, dans The Lancet Global Health, on a accordé beaucoup moins d’attention à sa prévalence chez les hommes. Les auteurs, qui comprenaient des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé ainsi que des agences de santé publique aux États-Unis et en Espagne, ont décidé d’examiner les preuves portant sur cette question.

Ils ont analysé 65 études menées dans 35 pays au cours des 30 dernières années sur des hommes âgés de 15 ans et plus. Au total, ils ont estimé que la prévalence globale globale pour les hommes atteints de tout type de VPH était de 31 %, tandis que la prévalence pour tout type de VPH à haut risque était de 21 %. Le risque de contracter le VPH semble être plus élevé chez les jeunes hommes entre le milieu et la fin de la vingtaine. La prévalence du VPH était similaire chez les hommes vivant en Europe et dans les Amériques, mais significativement plus faible en Asie de l’Est et du Sud-Est (environ la moitié).

« Nos résultats montrent que la prévalence du VPH est élevée chez les hommes de plus de 15 ans et confirment que les hommes sexuellement actifs, quel que soit leur âge, constituent un réservoir important d’infection génitale au VPH », ont écrit les auteurs.

Même s’il était peut-être autrefois inévitable d’attraper le VPH dès le début de l’âge adulte, il existe désormais des vaccins efficaces pour les enfants qui peuvent atténuer ses pires effets. Ces vaccins aident à prévenir jusqu’à neuf types différents de VPH, y compris les types les plus couramment liés au cancer et aux verrues génitales. Et il existe déjà des preuves que la vaccination est couper considérablement le risque de cancer du col de l’utérus chez les jeunes femmes. De nombreux experts estiment que le cancer du col de l’utérus peut être éradiqué en conséquence, au cours de notre vie, nous avons fourni un taux d’utilisation suffisamment élevé de ces vaccins lorsqu’ils sont recommandés à la population.

De nombreux pays ont désormais commencé à recommander la vaccination contre le VPH également aux jeunes garçons et aux adolescents. Et compte tenu de leurs conclusions, c’est un plan susceptible d’aider tout le monde, notent les auteurs. Aux États-Unis, deux doses du vaccin contre le VPH sont recommandé pour les enfants âgés de 11 à 12 ans, bien qu’il puisse être administré dès neuf ans. Certains pays sont expérimentant également avec si une dose pourrait suffire à fournir une protection durable.

« Ces estimations soulignent l’importance d’inclure les hommes dans des stratégies globales de prévention du VPH pour réduire la morbidité et la mortalité liées au VPH chez les hommes et, à terme, parvenir à l’élimination du cancer du col de l’utérus et d’autres maladies liées au VPH », ont écrit les auteurs.