Environ la moitié du contenu de l’Holocauste sur Telegram contient des distorsions, selon l’UNESCO

La plate-forme de messagerie Telegram, une source majeure d’actualités et d’informations en Russie et dans une grande partie du monde, est si en proie à la négation et à la distorsion de l’Holocauste que près de la moitié du contenu public partagé par les utilisateurs liés à la question entre dans ces catégories, plus que sur d’autres plates-formes, selon une nouvelle étude menée par l’UNESCO.

Les personnes qui publient de tels contenus ont trouvé des moyens d’échapper à la modération, y compris de vagues hochements de tête qui signalent aux utilisateurs un contenu plus explicite sur d’autres plateformes, ou par le biais de blagues, de mèmes et de références qui se moquent ou glorifient le génocide.

Étant donné qu’« un certain rapprochement entre les théories complotistes, covid-sceptiques mais aussi racistes et antisémites » avait émergé ces dernières années, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré au Washington Post que l’agence voyait de bonnes raisons de recueillir des preuves.

“La distorsion de l’Holocauste suit les événements mondiaux et change de forme en fonction de l’actualité, des domaines de profonde préoccupation du public et de l’évolution de l’agenda de l’actualité”, conclut le rapport, ajoutant que la distorsion de l’Holocauste en 2021 était souvent liée à des manifestations anti-confinement, y compris antisémites. “associations de Juifs avec la maladie.”

Les chercheurs ont sélectionné des mots clés destinés à inclure un large éventail de façons dont les gens discutent de l’Holocauste en ligne – certains plus génériques, y compris “Holocauste”, et certains couramment utilisés en relation avec l’antisémitisme ou la négation de l’Holocauste.

Le rapport a examiné le contenu en anglais, français, allemand et espagnol et a constaté que les pourcentages de contenu négationniste variaient selon la langue et la plateforme. Sur Telegram, 49% du contenu des chaînes publiques de Telegram traitant de l’Holocauste nie ou déforme son histoire, note le rapport. En anglais et en français, environ la moitié des messages nient ou déforment l’histoire. En allemand, le nombre s’élève à plus de 80 %.