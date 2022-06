Environ la moitié disent que Trump devrait être facturé pour 1/6: sondage AP-NORC

WASHINGTON (AP) – Environ la moitié des Américains pensent que l’ancien président Donald Trump devrait être accusé d’un crime pour son rôle dans l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021, selon un nouveau sondage.

L’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle que 48% des adultes américains disent que l’ancien président devrait être accusé d’un crime pour son rôle, tandis que 31% disent qu’il ne devrait pas être inculpé. 20 % supplémentaires disent qu’ils n’en savent pas assez pour avoir une opinion. Cinquante-huit pour cent disent que Trump porte une grande ou une grande part de responsabilité dans ce qui s’est passé ce jour-là.

Le sondage a été mené après cinq audiences publiques par le comité de la Chambre, enquêtant le 6 janvier, qui a cherché à décrire la culpabilité criminelle potentielle de Trump dans les événements qui ont conduit à une insurrection meurtrière. Mais elle a été prise avant l’audience surprise de mardi avec l’ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson. Son témoignage explosif a fourni la preuve la plus convaincante à ce jour que l’ancien président pourrait être lié à un crime fédéral, selon les experts

Les opinions sur la responsabilité pénale de Trump se répartissent de manière prévisible selon les partis, avec 86% des démocrates mais seulement 10% des républicains affirmant que Trump devrait être accusé d’un crime. Parmi les républicains, 68% disent qu’il ne devrait pas être inculpé et 21% disent qu’ils ne savent pas. Pourtant, le fait que près de la moitié du pays pense qu’il devrait être poursuivi est une position remarquable pour l’ancien président, soulignant les difficultés qu’il pourrait rencontrer s’il se présentait à nouveau à la Maison Blanche en 2024.

Pour Ella Metze, une démocrate de Caroline du Sud, la culpabilité de Trump est claire depuis le début, lorsqu’il a exhorté ses partisans à marcher vers le Captiol le matin du 6 janvier et à “se battre comme un diable”.

“C’était censé provoquer la violence parce qu’il continuait à les encourager”, a déclaré l’homme de 86 ans à l’Associated Press. “En l’occurrence, j’ai tout regardé et j’ai juste pensé pourquoi quelqu’un n’arrête-t-il pas cela? Pourquoi n’arrête-t-il pas ça ?

Chris Schloemer, un indépendant du Texas, a reconnu que Trump était responsable d’avoir encouragé la foule avec ses allégations sans fondement de fraude électorale. Mais l’homme de 61 ans ne blâme pas uniquement Trump.

Schloemer pense que les républicains au Congrès ont également joué un rôle dans ce qui s’est passé ce jour-là : “J’ai l’impression que les gens avaient peur de Donald Trump, en particulier les politiciens républicains, et qu’ils ne l’ont donc pas maîtrisé, et je pense que cela l’a enhardi.”

Et il n’est pas seul. Bien que les opinions sur le rôle de Trump n’aient pas changé depuis décembre, les Américains sont un peu plus susceptibles maintenant qu’ils ne l’étaient alors de dire que les républicains au Congrès étaient largement responsables des événements du 6 janvier.

Quarante-six pour cent disent que maintenant, légèrement en hausse par rapport à 41 % en décembre. 21% supplémentaires disent que les législateurs du GOP avaient une certaine responsabilité et 30% disent qu’ils n’étaient pas responsables. Le changement dans la part indiquant que les républicains au Congrès ont une grande responsabilité a été principalement motivé par les démocrates et les indépendants.

Ulysses Bryant, un démocrate de Floride, a déclaré que s’il avait toujours cru que Trump et les émeutiers devraient être accusés d’un crime, il n’avait pas eu connaissance de l’implication des républicains du Congrès jusqu’à ce qu’il commence à suivre les audiences.

Près de 6 Américains sur 10 – 56% – disent avoir suivi l’actualité des audiences du Congrès. Une part plus petite mais toujours importante – 42% – déclare avoir regardé ou écouté.

Le panel de neuf membres, composé de sept démocrates et de deux républicains, a travaillé 24 heures sur 24 au cours de l’année écoulée pour enquêter sur le lien entre Trump et ses alliés et sur la violence et le chaos qui ont suivi au Capitole. La phase d’audience publique de leur enquête est destinée à présenter tout ce travail d’enquête au public américain dans le but de créer un dossier historique de ce qui s’est passé.

Soixante-quinze pour cent des démocrates et 42 % des républicains disent avoir suivi l’actualité des audiences. Plus de démocrates que de républicains disent également être à l’écoute, 58% contre 27%. La première des audiences publiques, qui a commencé début juin, a reçu des notes élevées pour l’audience de la télévision, bien que les audiences suivantes aient reçu des notes plus modestes.

Kathlyn Keller, une banquière d’investissement à la retraite de San Francisco, est l’une des électeurs du GOP qui a écouté les audiences et croit toujours que Trump n’est pas responsable des événements de ce jour-là.

L’homme de 83 ans pense que les seules personnes qui devraient être inculpées sont celles qui ont apporté des armes au Capitole, ou toute personne qui est entrée dans le bâtiment et a causé des dommages à l’intérieur. Trump “ne devrait absolument pas être accusé de quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré à AP.

Néanmoins, le comité prévoit de poursuivre son enquête au Congrès et de présenter de nouvelles preuves dans les semaines à venir à ses nombreux téléspectateurs, dont le plus important : le procureur général Merrick Garland. Indépendamment de l’opinion publique sur l’implication criminelle probable de Trump, les législateurs continuent d’être confrontés à une dure réalité : bien qu’ils puissent enquêter le 6 janvier et délivrer des assignations à comparaître pour recueillir des informations, seul le ministère de la Justice peut engager des poursuites pénales.

Mais il y a des signes clairs ces dernières semaines que le ministère de la Justice semble intensifier son enquête sur les efforts pro-Trump pour annuler les élections de 2020. Mercredi, des agents fédéraux ont saisi le téléphone portable de l’avocat de Trump, John Eastman, qui était l’architecte d’un plan visant à faire pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il rejette les résultats du collège électoral.

La semaine dernière, les autorités ont fouillé le domicile de Jeffrey Clark, en Virginie, qui était connu au ministère de la Justice pour défendre les fausses allégations de fraude électorale de Trump. Des agents ont également signifié des assignations à comparaître aux présidents du Parti républicain de l’Arizona, du Nevada et de la Géorgie, trois États qui ont opté pour le président Joe Biden et où les alliés de Trump ont créé des listes d ‘«électeurs suppléants» destinés à renverser le vote. Et les républicains de deux autres États – le Michigan et la Pennsylvanie – ont révélé qu’ils avaient été interrogés par le FBI.

Le sondage auprès de 1 053 adultes a été réalisé du 23 au 27 juin à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4 points de pourcentage.

L’écrivain AP Hannah Fingerhut a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri et Nuha Dolby (), The Associated Press