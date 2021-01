Joe Biden, alors candidat à la présidence, à la Convention nationale démocrate en août à Wilmington, Delaware. | Gagnez McNamee / Getty Images

Un nouveau sondage Vox / DFP révèle que la plupart des républicains remettent toujours en question les résultats des élections.

Malgré la certification par le Congrès des résultats de l’élection présidentielle la semaine dernière, une majorité écrasante de républicains ne fait toujours pas confiance au résultat – et près de la moitié ne pense pas que le président élu Joe Biden devrait être inauguré, selon un nouveau sondage de Vox et Données pour le progrès.

Dans une enquête menée dans les jours qui ont suivi la prise d’assaut du Capitole américain par un groupe de partisans du président Donald Trump (du 8 au 11 janvier), 72% des électeurs républicains probables ont déclaré continuer à remettre en question les résultats de l’élection présidentielle. Près des trois quarts des républicains, soit 74%, ont déclaré que des allégations de fraude électorale avaient contribué à ces préoccupations. Ce sont des majorités écrasantes, mais même parmi les indépendants, 42% ont déclaré qu’ils ne faisaient pas confiance actuellement aux résultats des élections.

Le GOP est plus divisé sur la transition présidentielle, avec 49 pour cent des républicains disant qu’ils ont des doutes sur le résultat des élections et s’opposent à l’inauguration de Biden, 29 pour cent disant qu’ils ont encore des doutes sur le résultat mais pensent que Biden devrait être inauguré, et 16 pour cent disent qu’ils faites confiance aux résultats des élections et pensez que Biden devrait être inauguré. Un total de 1 233 électeurs probables ont été interrogés pour le sondage, qui a une marge d’erreur de 2,8 points de pourcentage.

Plus généralement, les allégations non fondées répétées de Trump de fraude électorale semblent affecter la façon dont les gens perçoivent le système électoral dans son ensemble – pas seulement la course à la présidentielle de 2020. Alors que 55% des personnes ont déclaré continuer à faire confiance au processus électoral aux États-Unis, 39% des personnes ont déclaré ne pas lui faire confiance, dont 65% des républicains, contre 12% des démocrates.

Ces résultats sont cohérents avec ceux d’autres enquêtes récentes: un sondage Quinnipiac lundi a également révélé que 73% des républicains pensent qu’il y a une fraude électorale généralisée, contre 5% des démocrates qui pensent la même chose.

Ces résultats indiquent que les allégations soulevées par Trump et ses alliés républicains ont résonné auprès d’une large majorité de la base républicaine, à tel point que certains restent opposés à la transition présidentielle en raison des doutes qu’ils nourrissent sur les résultats des élections. Cette nette division des perceptions sur le résultat des élections est également évidente dans la façon dont les gens ont interprété la prise d’assaut du Capitole la semaine dernière, révèle ce sondage Vox / DFP. De telles divisions pourraient avoir des implications majeures sur la manière dont les législateurs républicains abordent les politiques sous la nouvelle administration Biden, en particulier si une grande partie de leur base se méfie de la légitimité de sa présidence.

Les réactions à la prise du Capitole sont tombées lourdement le long des lignes de parti

Les perceptions des gens de l’attaque contre le Capitole la semaine dernière différaient également considérablement en fonction de leur affiliation à un parti. Quatre-vingt-un pour cent des démocrates considéraient l’émeute – qui a eu lieu alors que le Congrès certifiait les résultats de l’élection présidentielle – comme une menace pour la démocratie, tandis que 64% des indépendants et 47% des républicains pensaient la même chose.

Les démocrates étaient également beaucoup plus susceptibles de dire que le président Donald Trump et les législateurs du Congrès étaient à blâmer pour avoir incité à la violence qui a eu lieu au Capitole, tandis que les républicains étaient plus susceptibles de blâmer les démocrates au Congrès, le président élu Biden et les manifestants antifascistes. , ou antifa. Comme l’a rapporté le Jerusalem Demsas de Vox, certains législateurs conservateurs ont commencé à blâmer à tort la violence sur l’antifa peu de temps après les attentats de la semaine dernière, une explication qui semble avoir retenu l’attention de certains membres du parti.

Dans l’ensemble, 63% des personnes accusent Trump d’avoir incité à la violence, dont 90% des démocrates et 32% des républicains, et 51% des personnes accusent les législateurs républicains, dont 78% des démocrates et 25% des républicains. Pendant ce temps, 37% des gens blâment les législateurs démocrates, dont 11% des démocrates et 61% des républicains, et 30% accusent Biden, dont 9% des démocrates et 53% des républicains. Quarante-sept pour cent des gens blâment les antifa, dont 29% des démocrates et 68% des républicains.

Les opinions sur la manière dont les législateurs devraient répondre à l’attaque sont également largement partagées par les partis. Cinquante-deux pour cent de tous les gens pensent que le 25e amendement devrait être invoqué et le vice-président Mike Pence devrait forcer Trump à démissionner, tandis que 51% des gens pensent que Trump devrait être destitué. Quatre-vingt-cinq pour cent des démocrates soutiennent la destitution, tandis que 17% des républicains le font. La Chambre est sur le point de voter sur la destitution de Trump pour la deuxième fois cette semaine, cette fois en l’accusant d’incitation à l’insurrection.

Comme ce sondage l’indique clairement, de nombreux républicains croient toujours aux allégations de fraude électorale que Trump a soulevées à tort pendant des mois, et certains doutent même du processus démocrate à cause d’elles.