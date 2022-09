Environ 96 000 personnes toujours sans électricité en N.-É. et à l’Î.-P.-É. 6 jours après Fiona

Environ 96 000 clients en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard étaient toujours sans électricité jeudi soir après que la tempête post-tropicale Fiona a déferlé sur le Canada atlantique et certaines parties du sud-est du Québec ce week-end, emportant des maisons, abattant des arbres et détruisant des monuments.

Mardi, le courant avait été rétabli pour la plupart des clients touchés par Fiona au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, mais les pannes persistaient dans les Maritimes.

Les Forces armées canadiennes ont répondu lundi aux appels de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard pour aider à nettoyer les débris et à enlever les arbres des routes afin que les lignes électriques puissent être restaurées.

Les efforts de nettoyage se poursuivent 24 heures sur 24 et les compagnies d’électricité mettent régulièrement à jour leurs sites Web sur le nombre total de pannes de courant restantes.

REGARDER | Des milliers de personnes seront probablement sans électricité jusqu’au début de la semaine prochaine : De nombreux Canadiens de l’Atlantique toujours sans électricité 5 jours après Fiona Des dizaines de milliers de personnes au Canada atlantique sont toujours dans le noir cinq jours après le passage de la tempête post-tropicale Fiona, alors que les équipes de réparation font face à des obstacles importants.

Nouvelle-Écosse

À 7 h 00 AT le vendredi, 59 820 Clients de Nova Scotia Power n’avait pas d’électricité. C’était en baisse par rapport à un pic de plus de 415 000 clients samedi. Nova Scotia Power compte environ 525 000 clients au total, y compris des résidences, des entreprises et des édifices publics.

Le service public a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que davantage d’équipages et d’évaluateurs de dommages étaient envoyés pour soutenir les équipes dans la région du nord-est durement touchée et au Cap-Breton.

Lia MacDonald, responsable des opérations d’urgence chez Nova Scotia Power, a déclaré dans le communiqué qu’il y avait plus de 1 500 personnes sur le terrain dans toute la province pour faire face à des poteaux cassés et à des lignes électriques tombées. Des centaines d’autres travaillaient dans les coulisses, a-t-elle déclaré.

“La taille de cet effort de réponse reflète l’ampleur de Fiona et l’étendue des dégâts laissés derrière”, a déclaré MacDonald.

Dans la Municipalité régionale du Cap-Breton, environ 32 000 clients étaient toujours sans électricité et plus de 500 travailleurs étaient sur le terrain. Quelque 600 personnes étaient stationnées dans la région du nord-est, où le courant a été rétabli pour environ 60% des clients jeudi matin.

Nova Scotia Power a déclaré que les restaurations finales étaient en cours d’achèvement dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Jeudi matin, 98% des clients du HRM avaient retrouvé leur électricité.

Île-du-Prince-Édouard

À 6 h 45 HA vendredi, 36 350 clients de Maritime Electric étaient touchés par les coupures de courant à travers l’Î.-P.-É.

Stratford et Cornwall ont enregistré le plus grand nombre de pannes dans la province.