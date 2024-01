Environ 90 000 personnes participeront aux plus grands jeux de guerre de l’OTAN depuis des décennies

BRUXELLES (AP) — L’OTAN lancera la semaine prochaine ses plus grands exercices militaires depuis des décennies, avec environ 90 000 militaires qui participeront à des mois d’exercices visant à montrer que l’alliance peut défendre l’ensemble de son territoire jusqu’à sa frontière avec la Russie, ont déclaré jeudi des officiers supérieurs. .

Ces exercices surviennent alors que la guerre russe contre l’Ukraine s’enlise. L’OTAN en tant qu’organisation n’est pas directement impliquée dans le conflit, sauf pour fournir à Kiev un soutien non létal, bien que de nombreux pays membres envoient des armes et des munitions individuellement ou en groupe et assurent une formation militaire.

Dans les mois qui ont précédé l’envoi des troupes russes en Ukraine par le président Vladimir Poutine en février 2022, l’OTAN a commencé à renforcer la sécurité sur son flanc oriental avec la Russie et l’Ukraine. Il s’agit de la plus grande consolidation de l’alliance depuis la guerre froide. Ces jeux de guerre visent à dissuader la Russie de cibler un pays membre.

Les exercices – baptisés Steadfast Defender 24 – « montreront que l’OTAN peut mener et soutenir des opérations complexes multi-domaines pendant plusieurs mois, sur des milliers de kilomètres (miles), du Grand Nord à l’Europe centrale et orientale, et dans toutes les conditions ». » a déclaré l’organisation regroupant 31 nations.

Les troupes se déplaceront vers et à travers l’Europe jusqu’à la fin mai dans ce que l’OTAN décrit comme « un scénario de conflit émergent simulé avec un adversaire quasi-égal ». Dans le cadre des nouveaux plans de défense de l’OTAN, ses principaux adversaires sont la Russie et les organisations terroristes.

“L’alliance démontrera sa capacité à renforcer la zone euro-atlantique via un mouvement transatlantique des forces depuis l’Amérique du Nord”, a déclaré aux journalistes le commandant suprême allié de l’OTAN, le général américain Christopher Cavoli.

Cavoli a déclaré que cela démontrerait « notre unité, notre force et notre détermination à nous protéger les uns les autres ».

Le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a déclaré qu’il s’agissait « d’un nombre record de troupes que nous pouvons mobiliser et organiser un exercice de cette taille, à travers l’alliance, à travers l’océan, des États-Unis à l’Europe ».

Bauer l’a décrit comme « un grand changement » par rapport au nombre de troupes qui s’exerçaient il y a à peine un an. La Suède, qui devrait rejoindre l’OTAN cette année, y participera également.

Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a déclaré que le gouvernement de Londres enverrait 20 000 soldats appuyés par des avions de combat avancés, des avions de surveillance, des navires de guerre et des sous-marins, dont beaucoup seraient déployés en Europe de l’Est de février à juin.