Environ 70 affrontements ont eu lieu entre les défenseurs ukrainiens et les Russes – rapport de l’état-major

Au cours de la dernière journée, 68 affrontements ont eu lieu entre les forces armées ukrainiennes et russes.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes Facebookinformation le 8 octobre à 06h00

Au total, les Russes ont lancé 8 attaques de missiles et 34 frappes aériennes et mené 37 attaques à l’aide de systèmes de lancement de roquettes multiples contre les positions des troupes ukrainiennes et contre des cibles civiles en Ukraine.

Les attaques terroristes russes ont fait des victimes civiles.

Un entrepôt de céréales faisant partie de l’infrastructure portuaire, une pension dans une zone de loisirs, des immeubles résidentiels de grande hauteur et privés ainsi que d’autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés.

Des frappes aériennes ont été infligées aux colonies de Stepne dans l’oblast de Soumy ; Kupiansk, Petropavlivka, Kurylivka et Pishchane dans l’oblast de Kharkiv ; Novoliubivka et Bilohorivka dans l’oblast de Louhansk ; Katerynivka, Spirne, Klishchiivka, New York, Marinka, Novomykhailivka, Antonivka, Vodiane et Volodyne dans l’oblast de Donetsk ; Pryiutne dans l’oblast de Zaporizhzhia ; et Vylkove dans l’oblast d’Odessa.

Plus de 110 villes et villages des oblasts de Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson ont été touchés par les tirs de l’artillerie russe.

Dans la zone de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Pivnich (Nord) sur le Siverschtchyna et Fronts de Slobozhanshchynales forces russes maintiennent une présence militaire dans les zones frontalières, menant des activités de sabotage pour empêcher les troupes ukrainiennes de se déplacer vers les zones menacées et augmentant la densité des barrières anti-mines le long de la frontière nationale dans l’oblast russe de Belgorod.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Khortytsia sur le Front de Koupiansk, les troupes ukrainiennes ont repoussé 13 attaques russes dans les régions de Synkivka et Ivanivka dans l’oblast de Kharkiv.

Sur le Lyman devantles forces armées ont repoussé six attaques russes près de Makiivka, dans l’oblast de Louhansk.

Sur le Front de Bakhmutles Russes tentent de regagner les positions perdues près d’Andriivka dans l’oblast de Donetsk, mais en vain.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel de Tavriia sur le Avdiivka et Marinka fronts, les Russes ont mené plus de 20 attaques infructueuses dans les régions d’Avdiivka, Pervomaiske, Marinka, Krasnohorivka et Novomykhailivka, dans l’oblast de Donetsk.

Sur le Chakhtarsk Sur le front, les soldats ukrainiens ont repoussé une dizaine d’attaques russes près de Vodiane et Zolota Nyva dans l’oblast de Donetsk.

Les forces armées ukrainiennes continuent de mener une opération offensive sur le Mélitopol devant et des opérations offensives (assaut) sur le Front de Bakhmut.

Les défenseurs ukrainiens ont obtenu un succès partiel au nord-est d’Andriivka, dans l’oblast de Donetsk. Les soldats ukrainiens infligent des pertes aux forces russes en effectifs et en matériel, continuant à consolider leurs positions et à épuiser les unités russes tout au long de la ligne de contact.

Dans le domaine de responsabilité du Groupe stratégique opérationnel d’Odessa sur le Front de Kherson, Les forces de défense ukrainiennes continuent de mener une guerre de contre-batterie, détruisant des points de stockage et frappant avec succès l’arrière russe.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée de l’air ukrainienne a infligé huit attaques contre des groupes de militaires, d’armes et d’équipements russes et cinq autres frappes contre leurs systèmes de missiles anti-aériens. En outre, les défenseurs ukrainiens ont détruit quatre drones.

Les forces de roquettes et les unités d’artillerie ukrainiennes ont ciblé une pièce d’artillerie, un groupe de militaires russes et une station de guerre électronique.

