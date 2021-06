Environ 60% des répondants allemands aimeraient se faire vacciner contre le coronavirus Spoutnik V de fabrication russe – sondage

L’enquête, menée par le sondeur Forsa, a été commandée par la German Eastern Business Association, un groupe axé sur la coopération économique entre l’Allemagne et les pays situés en Europe centrale, orientale et du Sud-Est, ainsi que dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.

Les résultats du sondage, qui a été mené auprès de 1 001 répondants entre le 29 avril et le 10 mai, ont été publiés par le groupe mercredi. L’enquête a montré des niveaux élevés de confiance parmi les résidents allemands envers la Russie, la majorité des personnes interrogées étant favorables aux projets économiques conjoints avec des entreprises russes.

Entre autres choses, les personnes interrogées ont manifesté un grand intérêt pour le vaccin contre le coronavirus Spoutnik V de fabrication russe. Quelque 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se feraient vacciner avec le vaccin si une telle opportunité leur était offerte. Les Allemands de l’Est ont montré un niveau de confiance nettement plus élevé envers le jab russe, 71% le considérant positivement par rapport aux 58% d’Allemands de l’Ouest qui ont exprimé une opinion similaire.

Le tir de fabrication russe n’a pas encore été approuvé par les régulateurs de l’UE, la Hongrie restant le seul pays membre à se procurer et à utiliser le jab en masse. Pourtant, plusieurs personnalités publiques en Allemagne ont exprimé leur soutien au vaccin russe, exhortant les autorités à accélérer le processus d’approbation.

La semaine dernière, par exemple, le ministre-président Markus Soeder, le chef de la Bavière, le plus grand État d’Allemagne, a déclaré que le vaccin de fabrication russe devrait être approuvé dès que possible, tandis que le programme de vaccination européen ne devrait pas être autorisé à « traîner pour des raisons purement idéologiques.

« Surtout, le Spoutnik V [approval] le processus doit être accéléré », Soeder a déclaré au journal Bild am Sonntag.

Les médias allemands ont toutefois indiqué qu’il est peu probable que Spoutnik V obtienne l’approbation de l’UE avant septembre, en raison d’une prétendue « manque de données. » Le coup a déjà été salué par la principale revue médicale Lancet et a reçu une approbation d’urgence dans plus de 60 pays.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !