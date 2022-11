Environ 6 000 supporters argentins bannis des stades de la Coupe du monde au Qatar

Les supporters violents impliqués dans des associations illégales et même ceux qui ont des dettes alimentaires font partie d’une liste de 6 000 Argentins qui ne seront pas autorisés à entrer dans les stades de la Coupe du monde au Qatar, a annoncé lundi le gouvernement de la ville de Buenos Aires.

« Les violents sont ici et au Qatar. Nous voulons ramener la paix dans le football et que les violents soient à l’extérieur des stades », a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité de la ville, Marcelo D’Alessandro, dans une interview à une station de radio locale.

A LIRE AUSSI : « Où vont les cœurs brisés » : Sania Mirza partage un message crypté au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

“Ils ont été inclus pour appartenir aux barras (fans violents), pour avoir participé à des actes violents, pour des associations illicites telles que les” trapitos “(commerces de rue interdits) et pour devoir des pensions alimentaires (de parents divorcés)”, a-t-il ajouté.

Pour effectuer les contrôles au Qatar, le responsable a déclaré que “comme toujours lors des Coupes du monde, des délégations de différents corps de police (du pays) seront envoyées pour travailler avec les autorités de sécurité qataris”.

En juin, le ministère de la Sécurité nationale a signé un accord de coopération avec l’ambassade du Qatar pour empêcher les hooligans argentins, comme on appelle communément les supporters violents, d’assister à la Coupe du monde.

Parmi les 6 000 Argentins interdits d’accès aux stades, D’Alessandro a déclaré que quelque 3 000 sont des “barrabravas” qui ne sont pas autorisés à assister aux matches de la ligue locale.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici