Environ 500 migrants ont traversé la Manche vers le Royaume-Uni aujourd’hui | Nouvelles du Royaume-Uni

Environ 500 personnes sont passées de la France à l’Angleterre à travers la Manche aujourd’hui, selon des sources de Sky.

Des groupes de personnes portant des gilets de sauvetage et certaines enveloppées dans des couvertures ont été photographiées amenées à Douvres, dans le Kent, sur un bateau des forces frontalières.

Un record de 45 728 ont fait la traversée sur les petits bateaux l’an dernier, en hausse de plus de 60 % par rapport à l’année précédente.

Les chiffres du gouvernement montrent que 592 migrants ont traversé la Manche jusqu’à présent cette année, mais l’activité n’a été enregistrée que sur trois jours en janvier.

Quelque 1 339 ont fait le voyage au cours du premier mois de 2022.

Cela survient alors que les députés ont entendu que les vols envoyant des migrants au Rwanda pourraient ne pas avoir lieu avant la fin de l’année au plus tôt dans le cadre d’une action en justice en cours.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement espérait toujours reprendre les vols “dès que possible”, mais a déclaré qu’il était “juste” d’attendre la fin des appels en justice.

Interrogé sur la date à laquelle le gouvernement espère reprendre les vols vers le Rwanda, M. Jenrick a déclaré aux députés: “Dès que possible. Cela reste évidemment la politique du gouvernement. Nous y voyons un moyen absolument essentiel de dissuader les gens de faire la traversée dangereuse et de changer le modèle commercial des passeurs. »

Les juges de la Haute Cour ont jugé que la politique était légale le mois dernier, mais jusqu’à présent, les efforts pour la lancer ont été embourbés par des poursuites judiciaires.

M. Jenrick a déclaré qu’un appel “sera entendu plus tard cette année” et a ajouté: “Nous sommes impatients de défendre à nouveau la position du gouvernement aussi vigoureusement que possible et espérons et espérons que nous aurons un résultat similaire devant la Cour d’appel. .”

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer si le gouvernement attendait la conclusion de l’appel avant que les vols ne reprennent, il a répondu : “Oui. C’est vrai que nous attendons le résultat des tribunaux britanniques… alors évidemment le gouvernement décidera comment procéder. une fois que nous aurons le jugement final.”