Environ 50 recrues de la marine américaine accueillies pour le jour de Noël à la loge maçonnique McHenry – Shaw Local

Environ 50 recrues de la base navale des Grands Lacs ont été accueillies le jour de Noël au McHenry Masonic Lodge 158 AF & AM où Frank Heabler a déclaré avoir cuisiné au moins 150 œufs et 240 saucisses et 350 crêpes pour le petit-déjeuner.

Pour de nombreux marins du camp d’entraînement à la base de North Chicago, qui sont venus de tout le pays, c’est leur premier Noël loin de chez eux, a déclaré Heabler, le vénérable maître du lodge, construit en 1854, où le jour de Noël a été accueilli. pour les recrues depuis 2003.

Des recrues comme Dylan Rumantier, 19 ans, qui vit son premier Noël loin de sa famille à Riverside, en Californie. Il manque non seulement Noël, mais un certain nombre de fêtes d’anniversaire que sa “grande famille” de plus de 100 parents rassemble pour cette période de l’année, y compris l’anniversaire de son arrière-grand-mère le 31 décembre. Il a également déclaré : “Mes deux huskies me manquent. trop.”

Il a dit qu’il apprécie la pause du stress de la base et de pouvoir utiliser un téléphone portable et manger des collations.

Ayden Coe, 19 ans, de Californie, a déclaré qu’il appréciait la journée et la pause de la base.

“J’ai été enfermé sur la base pendant un certain temps”, a déclaré Coe, ajoutant que sa grande famille à la maison lui manquait. Il avait hâte de pouvoir Facetime avec eux dimanche.

Sebastian Valenzuela, 21 ans, également de Californie, a déclaré que sa famille lui manquait et qu’il appréciait le temps passé loin de la base pour pouvoir parler à des personnes qui ne sont pas militaires et mieux connaître ses camarades de bord dans un cadre plus détendu.

“C’est agréable de relâcher la tension et (de s’éloigner) du stress du camp d’entraînement”, a déclaré Valenzuela.

Heabler a déclaré que de nombreux maçons ont servi dans l’armée et qu’ils savent ce que c’est que d’être loin de chez eux pour la première fois pendant les vacances.

“C’est notre façon de redonner”, a déclaré Heabler.

La journée, qui comprenait également des chiens de thérapie, commence par le petit-déjeuner, puis le déjeuner et le dîner. Les recrues, qui sont transportées en bus au lodge le matin, reçoivent également des tablettes pour pouvoir faire face à la famille à la maison et regarder des films. Ils rentrent à la base vers 18h

Les fonds pour la nourriture et les fournitures sont donnés par les membres du lodge, les entreprises locales et via une page GoFundMe pour offrir un Noël aux marins de la marine de la région.

Heabler a déclaré que lorsque le lodge a commencé à nourrir les recrues en 2003, il venait simplement faire du bénévolat, puis rentrait chez lui auprès de sa famille et célébrait Noël.

Cependant, depuis 2015, il amène sa famille au lodge le jour de Noël et célèbre avec les recrues et les bénévoles.

Ce jour de Noël, sa fille Jessica Heabler, 25 ans, et son fiancé, Michael Zielinski, et leur chien Jackson de 8 mois étaient tous en remorque dimanche.

Zielinski a déclaré qu’il était le technicien de la journée qui aidait avec les tablettes, qui ont été données par la loge des maçons du canton de Nunda.

Le fils de Heabler, Franky, 14 ans, jouait aux cartes avec quelques-unes des recrues, tandis que sa petite amie, Veronica Young, d’Arlington Heights, et sa sœur, Nancy Moreno, de Huntley, étaient occupées à cuisiner dans la cuisine au sous-sol du lodge.

Heabler a déclaré aujourd’hui plus que jamais, avec le monde tel qu’il est, les jeunes recrues ont besoin de savoir qu’elles sont appréciées et “qu’elles font ce qu’il faut”.

“Ils écrivent un chèque en blanc qu’ils n’ont aucun moyen de payer … ils pourraient le payer de leur vie”, a déclaré Heabler.