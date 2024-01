Environ 5 à 8 pouces de neige projetés

Une neige mouillée continuera à affecter de nombreuses régions du New Hampshire cette nuit jusqu’à lundi matin. Un avertissement de tempête hivernale a été émis pour l’intérieur du sud du New Hampshire du dimanche après-midi au lundi après-midi. Entre-temps, un avis météorologique hivernal entre en vigueur pour la côte et une grande partie du centre du New Hampshire à 13 heures>> Alertes et bulletins du National Weather Service La neige continue toute la nuit et jusqu’à lundi matin dans de nombreuses régions, avec des conditions de déplacement glissantes probables tout au long de la journée. Trajet du lundi matin. Tout mélange dans le sud du NH se transformera en neige.>> Radar interactifLa neige tombera probablement plus lourdement dans les altitudes plus élevées de la région de Monadnock, qui devrait voir environ 5 à 8 pouces de neige. Environ 3 à 6 pouces de neige sont attendus de la vallée de Merrimack au littoral et dans une grande partie du centre du New Hampshire. >> Téléchargez l’application gratuite WMUR pour obtenir des mises à jour en déplacement : Apple | jeu de Google > Voir les dernières prévisions heure par heure : Le plein soleil revient mardi avant un nouveau temps de recharge en milieu de semaine. Restez avec l’équipe Storm Watch 9 pour les mises à jour. Soyez attentif à la météo ! Téléchargez l’application WMUR pour les appareils Apple ou Android et activez les notifications push. Vous pouvez choisir de recevoir des alertes météo pour votre géolocalisation et/ou jusqu’à trois codes postaux. De plus, vous pouvez être informé de l’arrivée de précipitations dans votre région. Bénéficiez d’une couverture des tempêtes grâce à l’application gratuite Very Local sur votre téléviseur intelligent. Suivez l’équipe Storm Watch 9 sur les réseaux sociaux : Mike Haddad : Facebook | XKevin Skarupa : Facebook | XHayley LaPoint : Facebook | XJacqueline Thomas : Facebook | XMatt Hoenig : Facebook | X

Une neige mouillée continuera à toucher de nombreuses régions du New Hampshire ce soir jusqu’à lundi matin. Un avertissement de tempête hivernale a été émis pour l’intérieur du sud du New Hampshire du dimanche après-midi au lundi après-midi. Entre-temps, un avis météorologique hivernal entre en vigueur pour la côte et une grande partie du centre du New Hampshire à 13 heures. >> Alertes et bulletins du National Weather Service La neige persiste toute la nuit et jusqu’au lundi matin dans de nombreuses régions, avec des conditions de déplacement glissantes probables pendant le trajet du lundi matin. Tout mélange dans le sud du NH se transformera en neige. >> Radar interactif La neige tombera probablement plus lourdement dans les altitudes plus élevées de la région de Monadnock, qui devrait voir environ 5 à 8 pouces de neige. Environ 3 à 6 pouces de neige sont attendus de la vallée de Merrimack au littoral et dans une grande partie du centre du New Hampshire. >> Téléchargez l’application gratuite WMUR pour obtenir des mises à jour en déplacement : Pomme | jeu de Google < Les totaux de neige seront plus légers plus au nord. La neige se retirera tôt lundi matin. Il s’assèchera du milieu de la matinée jusqu’à l’après-midi avec quelques éclairs de soleil en fin de journée et juste une chance d’avoir une rafale ponctuelle, avec des températures élevées dans les années 30. >> Voir les dernières prévisions heure par heure : Le plein soleil revient mardi avant un autre refroidissement en milieu de semaine. Restez avec l’équipe Storm Watch 9 pour les mises à jour. Soyez attentif à la météo ! Téléchargez l’application WMUR pour Pomme ou Android appareils et activez les notifications push. Vous pouvez choisir de recevoir des alertes météo pour votre géolocalisation et/ou jusqu’à trois codes postaux. De plus, vous pouvez être informé de l’arrivée de précipitations dans votre région. Obtenez une couverture contre les tempêtes l’application gratuite Very Local sur votre téléviseur intelligent.

Suivez l’équipe Storm Watch 9 sur les réseaux sociaux :