Environ 5 000 personnes se sont présentées pour une rave illégale à l’extérieur d’un village espagnol et ont fait la fête pendant 6 jours consécutifs

Une vue générale montre la montagne de la Sierra Nevada et des terres érodées avec une végétation désertique à Hernan Valle, près de Grenade, en Espagne, le 10 mars 2020. (Reuters/Jon Nazca)

Environ 5 000 personnes ont assisté à une rave illégale à l’extérieur du village de La Peza pendant le Nouvel An.

Les fêtards n’avaient pas demandé de permis et se sont présentés à l’improviste – au grand désarroi des villageois.

– La rave a duré six jours et était complète avec des stands de nourriture et des scènes de musique, a rapporté El País.

À l’approche du Nouvel An, le paisible village espagnol de La Peza a découvert qu’il était devenu le voisin involontaire d’une grande fête.

Environ 5 000 personnes se sont présentées pour une rave illégale à l’extérieur de La Peza le 30 décembre, dans une affaire de près d’une semaine qui a laissé perplexe les habitants et le maire du village. Des foules inopinées de fêtards sont arrivées dans des camions et des caravanes, installant des tentes, des stands de nourriture et sept scènes de musique dans la campagne – ou à seulement un mile du centre du village.

Les fêtards n’avaient pas de permis et se sont simplement présentés au village, a déclaré Fernando Álvarez, le maire de la municipalité de La Peza. Journal espagnol El País.

“Nous sommes 1 200 personnes ici. Imaginez, nous nous sommes réveillés vendredi matin et nous étions 5 200 personnes. Samedi, nous étions 6 000”, a déclaré Álvarez, selon Le Gardien. “Vraiment, c’était un peu chaotique.”

Des t-shirts, du savon, des jus de fruits, des pizzas, des empanadas frites et des bières ont été vendus tout au long du festival, où des fêtards en dreadlocks et costumes se sont mêlés et un DJ a poussé les danseurs à travers une interprétation électronique de la Macarena, a rapporté Nacho Sanchez d’El País.

L’entrée était gratuite et des jeunes de toute l’Espagne et de l’Europe occidentale, y compris des Belges, des Néerlandais et des Italiens, étaient présents, selon El País.

La musique de la fête, résonnant à travers La Peza, a fonctionné sans arrêt. “C’était 24 heures sur 24 de boom du menton”, a déclaré Álvarez au Guardian.

Álvarez a déclaré que la municipalité avait déposé une plainte auprès de la police nationale, qui avait envoyé 30 agents, mais avait décidé de surveiller le festival au lieu d’expulser les fêtards, selon El País.

“Nous préférons que le parti se dissolve de lui-même. Une expulsion générerait plus de problèmes”, a déclaré au journal un représentant des forces de l’ordre espagnoles, la Garde civile.

Les forces de l’ordre ont barricadé les routes, dans le but d’endiguer l’afflux massif de fêtards, selon The Guardian.

La police a également déclaré au point de vente que seule une poignée de personnes avaient été arrêtées pour drogue ou résistance à l’autorité.

Aucun organisateur central de la rave ne s’est encore manifesté, El País rapportant qu’un assortiment de 22 groupes de musique a promu l’événement. Les fêtards ont déclaré au point de vente qu’ils avaient appris l’emplacement de la rave par le bouche à oreille, beaucoup esquivant la question.

Par exemple, lorsqu’on lui a demandé comment elle avait localisé l’événement, un Belge présent à la fête a répondu à El País : “Magic”.

Les personnes présentes à la rave ont assuré aux autorités que les festivités se termineraient mardi, bien que la musique ne se soit pas éteinte le soir de la fin promise de la fête, selon The Guardian. Ce n’est que mercredi matin – six jours après l’arrivée des fêtards – que les tentes et les scènes ont commencé à être démontées, a rapporté le média.

On craignait que la fête ne se termine jamais. Certaines des festivités illégales étaient toujours en cours mercredi, a rapporté le diffuseur local Antena3.

“Espérons qu’à un moment donné, cela se terminera car c’est déjà un peu désespéré”, a déclaré Álvarez à Antena3 mercredi.

Pourtant, tout le monde à La Peza n’a pas trouvé la rave une nuisance totale.

“Nous leur avons demandé de revenir l’année prochaine, que nous allions avec eux passer le réveillon”, a déclaré Elena, une résidente de 30 ans. dit El País.

Plusieurs femmes du marché local ont déclaré que leurs filles avaient rejoint la fête et que la rave était le sujet de conversation de la ville, selon El País.

Même Álvarez a été impressionné, affirmant que s’il avait découvert qui avait organisé la fête illégale, il les aurait embauchés pour planifier la fête du village, a rapporté The Guardian.

“Franchement, c’était magnifiquement organisé”, a déclaré Álvarez au point de vente. “C’était comme une petite ville. Ils avaient une boulangerie, une pizzeria, des magasins de vêtements, des gens qui tressaient les cheveux – ils avaient absolument tout. Je suis étonné qu’ils aient réussi à tout mettre en place en l’espace de quelques heures. “

La Garde civile espagnole et le gouvernement municipal de La Peza n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.