« Environ 30 millions de livres sterling » – Alasdair Gold confirme que le défenseur anglais est apprécié par Tottenham – The Spurs Web

Alasdair Gold a confirmé que Trevoh Chalobah était sur le radar de Tottenham avant la fenêtre estivale, mais il a suggéré que les Lilywhites pourraient être réticents à respecter le prix demandé par Chelsea pour le défenseur central.

Selon divers rapports des dernières semaines, Chalobah est l’un des nombreux joueurs sur lesquels Chelsea devrait tirer profit dès l’ouverture du marché des transferts, les Blues devant lever des fonds pour s’assurer de ne pas tomber sous le coup du PSR (Les temps).

Trevoh Chalobah intéresse Tottenham

Plusieurs médias ont rapporté récemment que Tottenham devrait aller de l’avant avec le joueur de 24 ans alors qu’Ange Postecoglou cherche à renforcer ses options à l’arrière (Le télégraphe).

Selon une mise à jour de Le standardles Spurs pourraient avoir à affronter la concurrence de Man Utd pour le défenseur, les Red Devils étant considérés comme de grands fans de l’international anglais.

Chelsea veut 30 millions de livres sterling pour vendre Trevoh Chalobah

Gold a maintenant révélé que les Blues exigeaient 30 millions de livres sterling pour leur diplômé de l’académie, ce que Tottenham pourrait ne pas être prêt à payer.

Le journaliste a déclaré sur son Chaîne Youtube: «Ils ont également Trevoh Chalobah qui a eu une blessure aux ischio-jambiers qui l’a empêché de jouer pendant la majeure partie de la saison. Les Spurs l’aiment aussi.

« Il a été évalué à environ 30 millions de livres sterling car il lui reste encore quatre ans de contrat. Le problème avec Chalobah est que je pense qu’il serait vraiment bon pour les Spurs, mais 30 millions de livres sterling, ce serait beaucoup pour un défenseur central de quatrième choix.

Opinion Web des Spurs

Je ne pense pas que l’on puisse espérer recruter un joueur à moitié décent pour moins de 30 millions de livres sterling de nos jours. C’est un prix raisonnable à payer pour quelqu’un comme Chalobah, qui est originaire du pays et peut également assumer le rôle d’arrière droit si nécessaire.

Reste à savoir si Chalobah serait prêt à se battre pour une place avec Romero, Dragusin et van de Ven lorsqu’il pourrait probablement rejoindre une autre équipe de Premier League plus bas dans le classement et jouer chaque semaine.

