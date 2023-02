Environ 25 000 $ de marijuana trouvés dans la maison de Crystal Lake, selon les procureurs – Shaw Local

Un couple de Crystal Lake a été accusé d’avoir exploité “une opération de culture importante” après que le bureau du shérif du comté de McHenry a trouvé environ 25 000 $ de marijuana dans leur maison, dont environ 80 plantes et 12 livres d’herbe séchée, selon les archives judiciaires.

Johnathon C. Coulman, 41 ans, et Sarah E. Wise, 43 ans, ont tous deux été accusés de plusieurs crimes après que le groupe de travail sur les stupéfiants du bureau du shérif du comté de McHenry a exécuté un mandat de perquisition mardi à leur domicile dans le bloc 3000 de Red Barn Road, selon le tribunal. enregistrements.

Ils ont chacun été accusés de possession et de possession avec l’intention de livrer plus de 5 000 grammes de marijuana, ainsi que de possession de 50 à 200 plants de marijuana ; moins de 15 grammes de MDMA ; et moins de 200 grammes chacun de psilocybine, de codéine et de tramadol, selon les plaintes pénales.

L’avocat de Wise, Steven Brody, a déclaré qu’ils “avaient l’intention de contester vigoureusement les accusations” et a refusé de commenter davantage.

Les procureurs ont demandé à un juge du comté de McHenry d’exiger que Coulman et Wise prouvent d’où proviennent les fonds de la caution pour s’assurer qu’ils proviennent de sources non criminelles, une demande que le juge Mark Gerhardt a accordée dans les deux cas.

Dans leur demande, les procureurs ont noté que Coulman avait été condamné dans une affaire de 2018 pour une accusation liée à la drogue. Dans cette affaire, Coulman a plaidé coupable de possession de psilocybine, un type de champignon psychédélique, avec l’intention d’accoucher, et a été condamné à deux ans de probation pour crime, selon les archives judiciaires.

Une audience est prévue mardi, au cours de laquelle la juge Tiffany Davis entendra une demande de libération de Wise. Un ami est prêt à verser les 10 000 $ pour sa caution et à prouver d’où vient l’argent, a déclaré l’avocat de Wise dans une requête déposée vendredi.

Coulman, qui a demandé en vain qu’un défenseur public le représente, devrait verser 10 % de sa caution de 200 000 $.