Environ 230 baleines sont bloquées le long de la côte ouest de la Tasmanie, seule la moitié reste en vie

Un groupe d’environ 230 globicéphales s’est échoué au large de la côte ouest de la Tasmanie, en Australie.

Une déclaration fournie par le ministère tasmanien des ressources naturelles et de l’environnement a révélé l’étendue de l’échouement, suggérant “environ la moitié des animaux sont vivants”. Une publication sur Facebook du Service des parcs et de la faune montre une photo aérienne de dizaines de globicéphales échoués le long d’un plat de sable dans une zone connue sous le nom de Macquarie Harbour.

Le département note qu’une équipe d’experts du programme de conservation marine de l’État, qui s’occupe des incidents d’échouage, assemble des équipements de sauvetage et se dirige vers la zone. Il a exhorté le public à rester à l’écart du site de l’échouement et a noté qu’une demande sera faite par divers moyens si une aide est nécessaire.

La Tasmanie est un État insulaire situé au sud du continent australien. En septembre 2020, l’État a connu le pire événement d’échouage de masse jamais enregistré lorsque 470 globicéphales ont été retrouvés échoués dans la région. Parmi ceux échoués, 111 des animaux ont été sauvés par des experts et le public.

La raison de l’échouement des baleines reste inconnue, mais les scientifiques pensent que les globicéphales, qui utilisent l’écholocation pour s’orienter, peuvent devenir confus dans les eaux moins profondes. Ce sont des créatures très sociales, mais cela fonctionne contre eux. Si l’un devient désorienté et finit par s’échouer, des dizaines – ou des centaines – peuvent suivre.

Bien que cette région soit un point chaud pour les échouages ​​de baleines, il est inhabituel de noter que seulement 24 heures plus tôt, plus d’une douzaine de cachalots ont été retrouvés morts sur une plage de King Island, une petite île située au nord de l’État. On pense que les 14 baleines étaient des mâles et pourraient appartenir au même “groupe de célibataires”. selon un rapport par l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Comme les globicéphales, les cachalots utilisent l’écholocation pour naviguer sous l’eau. Ils étaient morts quand ils se sont échoués sur le rivage.

“La cause la plus fréquente d’échouement est simplement une mésaventure”, a déclaré Kris Carlyon, biologiste de la faune au Parks and Wildlife Service. l’ABC lundi en réponse à l’échouage du cachalot. “[T]es animaux s’attirent des ennuis sur une partie complexe de la côte ou se font prendre à marée basse.”