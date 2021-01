Le maire a déclaré que ce n’était «tout simplement pas suffisant», car il a appelé le gouvernement à garantir que tous les élèves non scolarisés ont accès à un appareil.

Les écoles ont été mises en ligne début janvier pour tous les élèves, à l’exception des enfants vulnérables et des travailleurs clés en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Parlant de l’incertitude quant au moment où tous les enfants seront autorisés à retourner à l’école, le maire du Grand Manchester a déclaré: «Si nous ne pouvons pas donner une date de début aux écoles, ils doivent mettre en place l’équipement pour mettre les enfants en ligne.»

«Ce n’est tout simplement pas assez bon de faire ce travail sans enthousiasme qu’ils ont accompli jusqu’à présent.»

M. Burnham a déclaré: «Je comprends pourquoi vous ne pouvez pas fixer de date, mais pour l’amour de Dieu, vous devez mettre en place un arrangement qui permet à chaque enfant d’apprendre.

«Nous estimons que dans le Grand Manchester, environ 20 000 jeunes ne sont pas scolarisés et n’ont pas d’accès en ligne, ce qui n’est tout simplement pas suffisant».

Le programme gouvernemental d’ordinateurs portables – qui a été critiqué pour les retards et la qualité des appareils – fournit des appareils aux enfants défavorisés de certaines tranches d’âge qui n’ont pas accès à un appareil à la maison et dont l’éducation en face à face a été interrompue.

Lire la suite

Le gouvernement s’est engagé à donner 1,3 million d’ordinateurs portables et de tablettes aux écoles pour aider les élèves dans le besoin, dont environ 800 000 livrés à la mi-janvier.

Après que le chiffre total promis a augmenté de 300000 plus tôt ce mois-ci, l’Association of School and College Leaders (ASCL) a déclaré qu’il était « plutôt médiocre que près d’un an après le début de la crise, nous n’atteignions que maintenant le nombre d’appareils nécessaires. « .

Selon les estimations de l’Ofcom, entre 1,14 million et 1,78 million d’enfants au Royaume-Uni (9%) n’ont pas accès à domicile à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette, et que plus de 880 000 enfants vivent dans un ménage disposant uniquement d’une connexion Internet mobile.

À la suite du verrouillage et de la majorité des élèves passant à l’apprentissage à distance, les entreprises technologiques ont été invitées à faire plus pour soutenir les familles défavorisées qui n’ont pas accès à une connexion Internet fiable et les opérateurs de réseau ont décidé d’offrir des données mobiles gratuites à ceux qui en avaient besoin.

Le DfE a été sollicité pour commentaires.