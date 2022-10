Environ 2 900 foyers et entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard toujours sans électricité 19 jours après Fiona

Mardi, Maritime Electric, le principal service public d’électricité de l’Î.-P.-É., a poursuivi le dur labeur consistant à rétablir la plupart des pannes de courant individuelles, rétablissant le courant à environ 600 clients 19 jours après que Fiona l’a coupé.

Immédiatement après la tempête post-tropicale du 24 septembre, l’électricité a été coupée dans toute la province. Avec les travaux effectués mardi, environ 2 900 clients doivent être reconnectés. Compte tenu d’une moyenne de 2,3 Insulaires par ménage, cela représente environ 6 600 personnes.

Il y a encore quelques pannes de ligne auxquelles le service public est confronté. Deux des pannes les plus importantes, à Dingwells Mills et Lewes, ont été rétablies mardi.

Dans certains cas, les équipages constatent les dégâts sur les sites de réparation pour la première fois cette semaine, a déclaré le porte-parole de Maritime Electric, Kim Griffin, et les dégâts sont pires que prévu.

“Nous n’avons pas les yeux sur tous ces clients. Nous avons des descriptions de certains de ces clients”, a déclaré Griffin à CBC News mardi.

“Aujourd’hui, alors que les équipages travaillaient pour mettre sous tension [for] certains de ces clients, c’était la première fois qu’ils les voyaient. Nous avons des clients avec qui nous parlions aujourd’hui et demain avec qui nous avons même des problèmes d’accès sur leurs routes privées par exemple. Donc, ces clients au bout du chemin, jusqu’à maintenant jusqu’à vendredi, vont prendre le plus de temps.”

Elle a déclaré que les équipages avaient tenté d’évaluer les dégâts au cours des deux premiers jours après la tempête, mais comme certaines zones étaient inaccessibles, il n’était pas toujours possible de faire une évaluation précise.

L’objectif est toujours de remettre la plupart des ménages restants en ligne d’ici vendredi, a déclaré Griffin.

“Autant de contrôle … que nécessaire”

Le premier ministre Dennis King se dit ouvert à la tenue d’une enquête publique sur la réponse du gouvernement à Fiona.

La province n’était tout simplement pas préparée au niveau de destruction causé par la tempête, a déclaré King.

Le dernier sur l’effort de récupération de Fiona Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, s’entretient avec Louise Martin, animatrice de CBC News: Compass, sur ce qui se fait et ce qui pourrait être fait à l’avenir.

“Cela a été la chose la plus catastrophique à laquelle nous ayons jamais été confrontés, nous allons donc approfondir cette question”, a déclaré King.

“Nous aurons certainement autant d’examens à ce sujet que nécessaire afin que nous puissions en tirer des leçons et, espérons-le, être encore mieux préparés la prochaine fois.”

King a dit qu’il ne serait pas surpris si le coût de tous les dommages causés par Fiona atteignait un demi-milliard de dollars rien qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.