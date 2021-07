Environ 1,8 milliard de dollars d’argent de relance n’ont pas été réclamés aux États-Unis malgré les appels de familles en difficulté pour un quatrième paiement

PRESQUE 2 milliards de dollars d’argent de relance n’ont pas été réclamés aux États-Unis, alors que les familles américaines à court d’argent continuent de faire pression sur Joe Biden pour qu’il introduise une autre série de paiements.

Les ménages ont reçu trois séries de chèques depuis le début de la pandémie, mais un autre paiement de relance semble peu probable car Joe Biden semble réticent.

Près de 2 milliards de dollars en espèces de relance n’ont pas été réclamés lors de la première série de contrôles, selon une enquête Crédit : Getty

Les révélations surviennent alors que Biden reste sous pression pour introduire une quatrième série de chèques de relance pour les Américains à court d’argent. Crédit : AP

Les Américains n’ont pas encaissé plus de 1,3 million de chèques de premier tour émis sous la présidence Trump, a révélé une enquête du KDVR.

Cela équivaut à 1,77 milliard de dollars de paiements de relance non réclamés.

La Californie avait le plus grand nombre de chèques non réclamés avec 130 243 tandis que la Floride et le Texas suivaient avec 96 342 et 96 918.

Les résidents de Californie, de Floride, du Texas, de New York et de Pennsylvanie n’ont pas encaissé plus de 650 millions de dollars en paiements de relance.

Les révélations surviennent alors que de nombreux Américains sont toujours aux prises avec des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19.

Quatre Américains sur dix déclarent que leurs revenus restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, selon une enquête menée par TransUnion.

Le public américain réclame de plus en plus non seulement un quatrième, mais un cinquième paiement d’aide à la relance.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Une pétition Change.org qui réclame des chèques mensuels récurrents d’une valeur allant jusqu’à 2 000 $ a atteint plus de 2,5 millions de signatures.

La propriétaire du restaurant du Colorado, Stéphanie Bonin, s’est fixé un objectif de trois millions de signatures.

La pétition demande au Congrès de fournir des paiements de 2 000 $ par adulte et de 1 000 $ par enfant.

Il indique que les paiements sont nécessaires de manière récurrente, car les familles américaines ont toujours du mal à payer leur loyer et à mettre de la nourriture sur la table.

La pétition note que certaines familles « luttent profondément » sans plus de fonds de relance.

Les ménages ont reçu trois séries de paiements de relance depuis le début de la pandémie, mais Biden ne s’est pas encore engagé dans une autre série.

Le nombre de «chômeurs de longue durée» américains a augmenté de 233 000 à quatre millions en juin après avoir diminué de plus de 430 000 en mai, rapporte AS.

Il s’agit de ceux qui sont sans emploi depuis au moins 27 semaines.

« DONNER LA CERTITUDE AUX AMÉRICAINS »

Le taux de chômage s’élève à 5,9 % alors que 850 000 emplois ont été ajoutés à l’économie en juin. Il était fondamentalement inchangé.

Un quatrième contrôle de relance n’a pas été proposé par Joe Biden mais la porte n’a pas été complètement fermée.

Mais, les législateurs démocrates ont demandé l’introduction de paiements supplémentaires afin d’alléger le fardeau des Américains à court d’argent.

Dans une lettre envoyée à Biden ces derniers mois, sept démocrates du House Ways and Means Committee ont exprimé leur soutien à une autre série de contrôles de relance.

Les législateurs ont écrit : « La pandémie a servi de rappel brutal que les familles et les travailleurs ont besoin de certitude en cas de crise.

« Ils méritent de savoir qu’ils peuvent mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leur tête. Ils ne devraient pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc. »

Plus de 20 sénateurs démocrates ont envoyé une lettre en mars, appelant Biden à promulguer des paiements récurrents.

Mais malgré les appels pour des liquidités supplémentaires, les économistes ne semblent pas convaincus.

Ed Mills, de Raymond James, a déclaré à CNBC: « Je pense que c’est peu probable pour le moment. »

Et l’économiste Yeva Nersisyan a déclaré à CBS que la Maison Blanche devrait examiner les performances de l’économie avant d’introduire une autre série de paiements.