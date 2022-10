Environ 15 000 fans de science-fiction devraient assister à Hal-Con ce week-end à Halifax

Des milliers de personnes se sont rendues au Halifax Convention Centre ce week-end pour le retour de Hal-Con, surnommée la plus grande convention de science-fiction au Canada atlantique.

La convention populaire a été suspendue en 2020 et considérablement réduite en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Les organisateurs ne pourraient pas être plus heureux de le voir relancé.

“Pour moi, Hal-Con est la communauté”, a déclaré le porte-parole Jarrod Peckham.

“Ce sont les gens avec qui vous partagez votre temps et qui vous comprennent à un niveau que certaines personnes ne comprennent peut-être pas pour les passe-temps et les passions qui vous intéressent, que ce soit Star Trek ou l’anime”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons vraiment cultiver cette communauté et donner un espace où c’est sûr, c’est ouvert.”

Peckham a déclaré que les organisateurs s’attendent à ce qu’environ 15 000 personnes franchissent les portes du Halifax Convention Centre samedi et dimanche.

Avec environ 200 vendeurs, Hal-Con accueille des acteurs, des auteurs, des créateurs de bandes dessinées et des cosplayers pour des ateliers, des performances et des rencontres. C’est là que les gens se rassemblent pour partager leur amour pour le cinéma, l’anime et la science-fiction.

Une liste complète des invités est disponible sur le site de la convention.

Le festival dure jusqu’à minuit le samedi et jusqu’à 19 h le dimanche. Il reste quelques laissez-passer pour ceux qui souhaitent y assister.

— Avec des fichiers de Callum Smith.