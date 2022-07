Environ 13 000 fans se sont présentés pour regarder la séance d’entraînement de Lionel Messi, Kylian Mbappe et d’autres stars du PSG à Tokyo

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe ont attiré l’attention d’une foule de milliers de personnes à Tokyo lundi alors que le Paris Saint-Germain organisait la première séance d’entraînement de sa tournée japonaise.

Environ 13 000 fans se sont rendus sur le terrain de rugby de Chichibunomiya à Tokyo pour assister à une séance publique et ont eu droit à une heure et demie de tours et de films du trio d’attaquants vedettes du PSG.

La foule a éclaté en acclamations alors que l’équipe trottait pour faire du jogging autour du terrain et chaque touche des joueurs était accueillie par des cris bruyants.

Les agents de sécurité ont même été appelés à intervenir lorsque plusieurs fans ont envahi le terrain une fois la séance terminée.

Masayuki Yoshizawa, un employé de bureau de 38 ans qui est arrivé au stade vêtu d’un maillot du PSG des années 1990, a déclaré à l’AFP qu’il avait hâte de voir l’attaquant vedette Mbappe.

“Les équipes de Ligue 1 ne viennent généralement pas au Japon, elles vont généralement en Chine”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était fan du PSG depuis que le Brésilien Leonardo les a rejoints du club japonais Kashima Antlers en 1996.

“C’est formidable qu’ils soient venus ici après la pandémie – je pense que ce pourrait être la première et la dernière fois”, a-t-il déclaré.

Aoma Oura, neuf ans, a déclaré qu’il ne pouvait pas décider si Messi ou Mbappe était son joueur préféré.

“Mon fils joue au football et nous sommes fans depuis un certain temps”, a déclaré son père, Kazuya, 36 ans.

Le PSG affrontera trois équipes locales lors de sa visite de 10 jours au Japon, à commencer par le match de mercredi contre les champions de la J-League Kawasaki Frontale au stade national de Tokyo.

Ils affronteront également Urawa Reds à Saitama le 23 juillet et Gamba Osaka à Osaka le 25 juillet.

Le PSG a organisé une clinique de football pour enfants à Tokyo lundi matin, Sergio Ramos et Marquinhos rejoignant Mbappe, Neymar et Messi sur le terrain.

Certains des enfants ont posé des questions aux joueurs après la fin de la session, l’un d’entre eux demandant à Messi quelles compétences il était important d’acquérir en tant qu’enfant.

“Tout d’abord, la chose la plus importante à cet âge est de s’amuser”, a déclaré l’Argentin.

“Bien sûr, c’est bien de s’entraîner et de travailler dur pour améliorer ses compétences, mais c’est important de s’amuser.”

