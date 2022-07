Environ 100 personnes assistent à la manifestation de Dixon pour le droit à l’avortement – Shaw Local

DIXON – Près de 100 personnes ont participé à une manifestation du 4 juillet au centre-ville de Dixon contre la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs qui a annulé le droit à l’avortement.

La manifestation s’appelait Women’s Protest Against Overturn of Roe vs Wade et était organisée sur Facebook par Morgan McNeill de Dixon.

La participation était basée sur un nombre de personnes apparaissant sur des photographies de l’événement affichées sur le forum de discussion de l’événement.

Alors qu’il pleuvait, les manifestants brandissaient des pancartes alors qu’ils traversaient le pont de l’avenue Galena depuis le parc John Dixon avant de se rassembler au palais de justice du comté d’Old Lee.

Une fois là-bas, certains ont pris la médiane de la route 52/route 26 juste au nord de l’arche de Dixon, où ils ont brandi des panneaux aux conducteurs sur l’autoroute.

Plusieurs panneaux indiquaient «Mon corps, mon choix», qui était un cri de ralliement que les marcheurs ont repris à un moment donné alors que les voitures klaxonnaient lorsqu’elles passaient.

Terri Clark, 61 ans, de Polo, se considère comme une introvertie, mais elle a décidé de participer à la première manifestation publique de sa vie “parce que cette interdiction va si loin dans ce qu’elle affecte les droits reproductifs des femmes, elle sera tout simplement dévastatrice”.

Il s’agissait de la deuxième manifestation à la suite de la décision de la Cour suprême du 24 juin. Bien que non affiliée, une manifestation plus restreinte a eu lieu au palais de justice du comté d’Old Lee le 25 juin.

Une autre manifestation semble être en cours de planification pour 11 h le 16 juillet au parc John Dixon. La manifestation We Won’t Go Back pour les droits reproductifs des femmes est organisée sur Facebook par Shannon Keely et Liam DuBois.