Environ 1 travailleur sur 3 s’inquiète d’une mise à pied

Les licenciements se font entendre et les travailleurs sont stressés.

Environ 1 travailleur américain sur 3, 31 %, se dit préoccupé par le fait que son entreprise prévoit des réductions budgétaires ou des licenciements, selon un récent Enquête sur la confiance de la main-d’œuvre LinkedInqui comprend des données de plus de 21 000 professionnels de septembre à décembre.

La confiance des demandeurs d’emploi et des travailleurs est en baisse depuis des mois, même si le marché du travail est techniquement très bon, selon les économistes, avec des millions d’ouvertures de plus qu’il n’y a de travailleurs pour les pourvoir et un taux de licenciement historiquement bas. Mais par rapport à la montée fulgurante de l’effet de levier des travailleurs pendant la Grande Démission, les travailleurs pourraient voir un peu de turbulence, principalement dans la technologie et la finance, comme un signe précoce que de gros problèmes sont à venir.

Mais tout le monde ne ressent pas cette anxiété de la même manière.

Les travailleurs qui sont le moins stressés à l’idée d’être licenciés et qui sont en fait assez confiants dans leur sécurité d’emploi actuelle incluent ceux dans :

Juridique: 22% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Administratif: 23% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Services militaires et de protection: 25% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Services communautaires et sociaux: 25% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Comptabilité: 26% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements

Les avocats, les parajuristes et autres dans le domaine du droit travaillent dans une « industrie anticyclique », écrit George Andersrédacteur en chef de LinkedIn dans son ensemble : L’augmentation des taux de saisies, les dépôts de bilan, les restructurations d’entreprises et les poursuites liées aux licenciements entraînent un boom des affaires dans le domaine juridique.

Essentiellement, lorsque les temps sont durs, les avocats obtiennent du travail. Et parce que les experts juridiques ont un ensemble de compétences très spécifiques, les employeurs sont susceptibles de conserver leur talent plus longtemps.

D’autres secteurs d’activité, comme l’administration des affaires, la police, le travail social et la comptabilité, sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la vie quotidienne. Les professionnels ici peuvent considérer leurs emplois comme quelque peu à l’épreuve de la récession. Anders note que ces travailleurs peuvent être considérés comme les résolveurs de problèmes de la société : “Considérez-les comme les travailleurs essentiels d’une récession.”

Entre-temps, les domaines dans lesquels les travailleurs sont le plus préoccupés par leur stabilité d’emploi comprennent :

Gestion des produits: 46% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Assurance qualité: 40% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Commercialisation: 39% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Finance: 37% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements Informatique: 37% sont préoccupés par les coupes budgétaires et/ou les licenciements

Un grand nombre de licenciements récents dans le secteur de la technologie qui ont fait la une des journaux sont dus à une surembauche pour créer de nouveaux produits et services afin de répondre à l’explosion de la demande pendant la pandémie. Puis, alors que les gens se faisaient vacciner et découvraient comment vivre avec Covid-19, certaines entreprises ne pouvaient pas s’adapter à mesure que les activités en personne et à l’extérieur de la maison reprenaient et que les comportements des consommateurs changeaient.

Lorsque les entreprises réduisent leurs dépenses, elles réduisent également leurs budgets marketing. Et les secteurs financiers touchés par la hausse des taux d’intérêt (dans un effort pour juguler l’inflation) connaissent leur propre part d’instabilité.

Alors que les travailleurs perdent confiance dans leur sécurité d’emploi, nous pourrions voir moins de personnes démissionner en masse chaque mois, selon les économistes. Les demandeurs d’emploi, quant à eux, sont déjà moins susceptibles de démissionner sans un nouvel emploi en vue, recherchent plus intensément avec une plus grande urgence et sont plus susceptibles d’accepter leur première offre d’emploi sans négocier.

