Environ 1 Américain sur 3 a perdu quelqu’un à cause d’une surdose de drogue, selon une nouvelle étude

Environ un Américain sur trois connaît quelqu’un qui est décédé d’une overdose de drogue, selon une nouvelle enquête.

Plus de 2 300 adultes répondu à l’enquêtequi a été menée par des chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et publiée vendredi.

Trente-deux pour cent des répondants ont déclaré qu’une personne qu’ils connaissaient était décédée d’une surdose mortelle de drogue. Pour 18,9 % des personnes interrogées, la personne décédée qu’ils connaissaient « était un membre de la famille ou un ami proche ».

Ces dernières années, plus de 100 000 personnes meurent chaque année d’une overdose de drogue, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Aux États-Unis, plus d’un million de personnes sont mortes d’overdoses de drogue depuis 1990. La majorité de ces décès sont liés aux opioïdes, selon le CDC, en particulier en raison de opioïdes synthétiques comme le fentanyl.

L’enquête a montré que même si les personnes de tous bords politiques présentaient des taux de perte similaires, elles étaient plus susceptibles de considérer la dépendance comme un « problème politique extrêmement ou très important » s’ils connaissaient quelqu’un qui était décédé d’une overdose. Les chercheurs ont déclaré que cela montre que les personnes qui ont perdu des êtres chers à cause d’une surdose peuvent être capables de s’unir pour « faciliter un changement politique plus important ».

« La crise des surdoses de drogues est une tragédie nationale », a déclaré Alene Kennedy-Hendricks, qui a dirigé l’analyse, dans un communiqué. communiqué de presse annonçant les résultats. « Même si un grand nombre d’adultes américains sont endeuillés à cause d’une surdose, ils ne sont peut-être pas aussi visibles que d’autres groupes qui ont perdu des proches à cause de problèmes de santé moins stigmatisés. considérez le rôle de cette communauté.

Une étude récente du National Institute on Drug Abuse a révélé que plus de 321 000 enfants aux États-Unis ont été victimes des parents meurent d’overdose au cours de la dernière décennie seulement.

Les coûts économiques associés à la crise des opioïdes sont estimés à plus de 1 000 milliards de dollars par an aux États-Unis, selon l’enquête.

