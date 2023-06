Environ 1 adulte sur 3 exposé à des niveaux de bruit à risque, selon une étude d’Apple

Le monde est bruyant. Pour certaines personnes, selon l’endroit où vous vivez, votre travail et d’autres facteurs, c’est encore plus fort. Ajoutez des festivals de musique bruyants ou même votre liste de lecture d’entraînement d’été à l’équation, et vous avez des choix mûrs pour une étude de population sur la façon dont le bruit affectera l’audition au fil du temps.

Pomme, qui a lancé ses initiatives d’études sur la santé en 2019, à l’aide de données sur la santé collectées à partir des iPhones et des montres Apple des utilisateurs contributeurs, a publié le mois dernier une mise à jour de sa recherche sur l’audition, qui a utilisé les données d’environ 130 000 participants entre novembre 2019 et décembre 2022. mise à jour de l’étude la plus récenteen partenariat avec l’Université du Michigan, a examiné l’exposition au bruit aux États-Unis et à Porto Rico, en particulier les bruits supérieurs à 70 décibels, qui sont les niveau qui peut augmenter le risque de perte auditive au fil du temps.

Selon l’étude, environ 1 adulte sur 3 est exposé à un bruit « excessif », soit environ 77 millions d’adultes. Le pourcentage le plus élevé de participants à l’étude qui vivent avec des niveaux de bruit excessifs se trouve à Porto Rico, tandis que le pourcentage le plus bas vit à Washington, DC.

En termes strictement numériques, les États à forte population comme la Californie, le Texas, New York et la Floride avaient plus de participants exposés à un bruit excessif.

Comment trop de bruit affecte la santé

Lorsqu’une personne perd l’ouïe à cause d’une exposition au son, cela se produit généralement sur une longue période de temps, car le les cellules nerveuses de l’oreille interne sont endommagées. Au fil du temps et parallèlement au vieillissement, une exposition au bruit pendant toute une vie peut avoir un impact sur la capacité auditive d’une personne.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis disposent d’un tableau d’exemples de différents niveaux de décibels, les choses typiques qui les induiraient et quand la perte auditive deviendrait possible. En règle générale, plus le bruit est intense (comme un métro qui approche, 100 décibels, selon le CDC) ou un volume maximal sur vos écouteurs ou votre radio (105-110 décibels), plus le potentiel de dommages auditifs est rapide. Le CDC note que pour une exposition répétée à des bruits forts, le risque de perte auditive est plus grand avec le temps si vous n’utilisez pas de protection auditive ou si vous ne faites pas de pauses auditives entre ces expositions.

Au-delà de la perte auditive, le bruit peut avoir un impact sur notre santé d’autres façonsy compris se sentir agacé ou irrité par le son incessant, ce qui peut conduire à dépression ou anxiété. Pollution sonore, spécifiquement le bruit de la circulationa également été associée à un risque accru de maladie cardiaque, même lorsqu’il est contrôlé pour d’autres facteurs qui peuvent nuire à la santé cardiaquey compris la pollution atmosphérique.

Les impacts inégaux du bruit intense reflètent d’autres lacunes en matière de santé publique

Certaines personnes peuvent avoir plus de mal à échapper au bruit fort en raison de l’emplacement de leur quartier par rapport à une route bruyante ou à un aéroport, ou de ce qu’elles font pour le travail. Cela peut créer un chevauchement avec d’autres types de pollution et d’injustice qui peuvent avoir des effets inégaux sur la santé en fonction du statut socio-économique et plus encore.

« Il a déjà été démontré que ces facteurs démographiques sont associés aux niveaux de pollution de l’air, et notre étude suggère qu’il en va de même pour la pollution sonore », a déclaré Richard Neitzel, chercheur principal de l’étude Apple sur l’audition et professeur agrégé de sciences de la santé environnementale à l’École de santé publique de l’Université du Michigan.

« Alors que nous poursuivons nos recherches, nous espérons utiliser ces données de l’étude Apple sur l’audition pour éclairer les politiques de santé et les initiatives de santé auditive. »