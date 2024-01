Environ 1 200 membres du personnel de l’UNRWA ont des liens avec le Hamas, des milliers plus étroitement liés aux terroristes (dossier israélien)

Nouvelles





Environ 1 200 employés de l’agence des Nations Unies d’aide aux réfugiés palestiniens ont des liens avec le Hamas – et des milliers d’autres sont étroitement liés aux membres des groupes terroristes de Gaza, selon un dossier israélien.

Le rapport accablant – construit à partir d’interrogatoires de terroristes du Hamas et de documents récupérés à Gaza – allègue qu’environ 10 % des 12 000 travailleurs de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies à Gaza ont des liens avec le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, a déclaré le Wall Street Journal.

Parmi tous les employés de l’agence, près de la moitié – soit environ 6 000 – ont des proches parents dans les organisations militantes qui dirigent Gaza depuis 2007, selon les renseignements fournis aux États-Unis.

Ceux qui avaient des liens avec les groupes terroristes étaient considérés comme des « agents », ce qui signifie qu’ils participaient aux activités militaires ou politiques du Hamas, selon le rapport.

« Le problème de l’UNRWA ne réside pas seulement dans « quelques pommes pourries » impliquées dans le massacre du 7 octobre : l’institution dans son ensemble est un refuge pour l’idéologie radicale du Hamas », a déclaré un haut responsable du gouvernement israélien au Journal.

Selon les renseignements israéliens, environ 10 % des 12 000 employés de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies entretiennent des liens étroits avec des groupes terroristes à Gaza. AFP via Getty Images

L’agence humanitaire est chargée de distribuer la majeure partie de l’aide aux près de 2 millions de réfugiés de Gaza. REUTERS

L’UNRWA a refusé de commenter les allégations selon lesquelles ses rangs seraient remplis de proches du Hamas, notant qu’une enquête interne de l’ONU sur l’agence était en cours après que 12 membres ont été accusés la semaine dernière d’avoir participé à l’attaque terroriste du 7 octobre.

Alors que 15 % des hommes adultes moyens à Gaza ont des liens avec le Hamas, le rapport des services de renseignement indique qu’un pourcentage nettement plus élevé – près d’un quart – des employés masculins de l’UNRWA avaient des liens avec le groupe, alléguant que le groupe terroriste pourrait avoir eu plus d’influence. sur l’agence humanitaire que sur la population dans son ensemble.

L’apparente politisation du groupe humanitaire a déjà été signalée par Israël, qui a constaté que l’ancien chef syndical de l’UNRWA, Suhail al-Hindi, avait été élu à un poste important au sein du Hamas en 2017.

L’UNRWA a rapidement licencié al-Hindi après la publication du rapport des services de renseignement.

L’UNRWA est depuis longtemps accusé de propager des sentiments anti-israéliens dans ses camps de réfugiés. Xinhua/Shutterstock

L’organisation humanitaire a licencié neuf des 12 membres du personnel accusés de participer activement aux activités terroristes du Hamas, y compris un professeur d’arabe qui s’est révélé être un commandant militant ayant participé au massacre du kibboutz Beeri le 7 octobre.

Deux sur la douzaine sont déjà morts et le sort du 12 n’est pas clair.

Parmi les membres du personnel licenciés figuraient d’autres enseignants et travailleurs sociaux qui avaient participé à l’attaque terroriste qui a fait plus de 1 200 morts et plus de 240 autres kidnappés.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a critiqué les pays pour avoir suspendu les fonds destinés à l’organisation humanitaire après le rapport d’Israël. via REUTERS

Au moins 12 employés de l’UNRWA ont été directement impliqués dans l’attaque terroriste du 7 octobre, selon des documents des services de renseignement. REUTERS

Les allégations auxquelles l’agence est confrontée ont ébranlé la confiance du monde dans sa capacité à fournir une aide aux près de 2 millions de réfugiés palestiniens pris au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas.

Dix pays, dont les États-Unis, ont réduit de plusieurs millions de dollars le financement de l’UNRWA, le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, critiquant cette décision, la qualifiant de punissant injustement la population palestinienne dans son ensemble.

« Notre opération humanitaire, dont dépendent 2 millions de personnes comme bouée de sauvetage à Gaza, s’effondre », a déclaré Lazzarini ce week-end. « Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé de quelques individus et que, à mesure que la guerre se poursuit, les besoins s’aggravent et la famine menace.

« Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire. Cela nous tache tous », a-t-il ajouté.











