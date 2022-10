Environ 1 000 Ukrainiens ont cherché refuge à NL Mais au moins un dit qu’il regrette d’être venu

Zohrab Demergian, à droite, et sa famille ont déménagé à Terre-Neuve-et-Labrador il y a environ trois semaines après avoir fui la guerre en Ukraine. Le professionnel de l’informatique a déclaré que malgré des semaines de recherche, il n’a pas été en mesure de trouver du travail dans son domaine. (Soumis par Zohrab Demergian)

Environ 1 000 personnes déplacées par la guerre en Ukraine sont venues à Terre-Neuve-et-Labrador, mais au moins un Ukrainien dit qu’il est difficile de se construire une vie — et il commence à regretter son déménagement dans la province.

À la mi-septembre, Zohrab Demergian est arrivé à Terre-Neuve-et-Labrador avec sa femme, son beau-fils et son chien, après avoir fui l’Ukraine plus tôt cette année.

Le professionnel de l’informatique avait de grands espoirs pour ses perspectives d’emploi et sa capacité à trouver un logement, mais trois semaines plus tard, sa famille est toujours dans un logement temporaire fourni par l’Association for New Canadians (ANC), et il n’a pas été en mesure d’obtenir des emploi.

“Nous sommes assis à l’hôtel en train de nous regarder”, a-t-il déclaré dans une interview avec Pret à partir. Chaque jour, mon travail à l’hôtel consiste à passer 12 heures sur mon ordinateur portable juste pour chercher un emploi.”

Demergian et sa famille ont été attirés au Canada en raison du visa de voyage d’urgence fédéral ukrainien, mis en place plus tôt cette année. Quand est venu le temps de décider où ils iraient au Canada, Demergian et sa femme se sont installés à Terre-Neuve-et-Labrador.

“Nous voulons construire notre avenir”

Il a déclaré que le soutien offert par l’ANC et le gouvernement provincial, les perspectives d’emploi et la promesse d’une vie plus tranquille ont tous joué un rôle dans la décision de sa famille de déménager dans la province. Il a contracté un prêt de 1 000 € pour faire le voyage à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le premier paiement était dû cette semaine, et malgré des semaines de recherche, Demergian n’a pas trouvé d’emploi.

“Nice ne couvrira pas mon coût de la vie”, a-t-il déclaré. “Je ne demande plus un logement gratuit, je ne demande pas de l’argent gratuit. Tout ce que je demande, c’est qu’un travail soit payé comme un être humain normal.”

Le gouvernement provincial a affrété trois vols – dont le plus récent est arrivé mardi – transportant plus de 500 personnes fuyant la guerre en Ukraine, et environ 500 autres se sont rendus seuls dans la province. Le gouvernement provincial, avec l’ANC, a fourni un logement, de la nourriture, des soins de santé et un soutien financier.

Demergian a déclaré qu’il était reconnaissant pour le soutien, mais qu’il avait hâte de trouver un emploi afin que sa famille puisse quitter son logement temporaire et s’installer dans un appartement. Il vit actuellement à St. John’s, mais a dit que cela ne le dérangerait pas de déménager dans une autre partie de la province.

“Nous voulons construire notre avenir ici. Nous voulions commencer quelque chose de nouveau ici, même si nous devrons repartir de zéro”, a-t-il déclaré.

3/4 des Ukrainiens déplacés à NL ont trouvé du travail: Byrne

Joedy Wall, porte-parole du PC en matière d’immigration, de croissance démographique et de compétences, a soulevé mercredi le sort de Demergian à la Chambre d’assemblée.

« Quand respecterez-vous les promesses que vous avez faites à ces personnes ? » a-t-il demandé au ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, Gerry Byrne.

Gerry Byrne, ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, a déclaré que l’Association for New Canadians aidera Zohrab Demergian à trouver un emploi. (Darrell Roberts/CBC)

Tout en parlant avec des journalistes, Byrne a déclaré que l’ANC aiderait Demergian à trouver un emploi.

“Le secteur de la technologie de notre province a déjà … offert des emplois à de très nombreux Ukrainiens, et j’espère que cette personne réussira également”, a-t-il déclaré.

Byrne a déclaré qu’avant l’arrivée du vol nolisé mardi, qui transportait 177 personnes, environ 75% des Ukrainiens qui sont venus à Terre-Neuve-et-Labrador ont trouvé un emploi.

Byrne a déclaré qu’environ 560 personnes qui sont venues dans la province à cause de la guerre en Ukraine ont trouvé un logement du marché. Sans compter les 177 personnes arrivées dans la province mardi soir, Byrne a déclaré qu’environ 260 personnes vivaient toujours dans des logements temporaires – bien que la plupart de ces personnes soient arrivées séparément des vols affrétés par le gouvernement en mai et juin.

Il a déclaré qu’environ 24 des 354 personnes arrivées sur les deux vols affrétés précédents vivaient toujours dans des logements temporaires.

“Ils ont des besoins spécifiques et étendus; ils ne sont pas dans une position où ils peuvent aller dans la communauté pour le moment”, a-t-il déclaré.