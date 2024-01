Envie d’une bonne nuit de sommeil ? Les SIX choses à éviter, selon un expert de renommée mondiale

Ce n’est pas seulement irritant, se retourner et se retourner des heures après que votre tête ait touché l’oreiller est terrible pour votre santé.

Ne pas dormir suffisamment augmente le risque d’obésité, de maladies cardiaques et de diabète de type 2, selon de nombreuses recherches.

Mais heureusement pour vous, l’aide est à votre disposition.

Le professeur Russell Foster, spécialiste du sommeil de renommée mondiale et expert du rythme circadien – l’horloge interne du corps – explique pourquoi vous voudrez peut-être repenser votre routine avant le coucher si vous avez du mal à vous endormir.

Manger un gros repas, faire de l’exercice et consulter les réseaux sociaux juste avant de dormir est la recette d’une mauvaise nuit de sommeil, prévient le professeur Russell Foster, expert en sommeil et en rythme circadien.

Ne mangez pas trop (ou trop près de l’heure du coucher !)

Manger quelque chose de substantiel trop près de l’heure du coucher pourrait, en théorie, vous empêcher de dormir la nuit.

En effet, digérer un repas copieux augmente la température centrale du corps, ce qui rend plus difficile l’endormissement, selon le professeur Foster.

Le rythme circadien du corps régule le sommeil. Une partie de ce processus implique une baisse subtile de la température centrale dans les heures précédant le sommeil, ainsi que tout au long de la nuit.

Les interruptions de ce processus, comme manger juste avant d’aller au lit, peuvent rendre l’endormissement plus difficile et réduire la qualité du sommeil.

«Si la nourriture est épicée et particulièrement riche, la situation risque d’empirer en raison de l’élévation de la température», explique le professeur Foster.

Un repas copieux avant de se coucher augmente également le risque de problèmes digestifs et de reflux acide, plus fréquents si l’on s’allonge juste après avoir mangé, explique-t-il.

Beaucoup font l’erreur de manger un repas copieux et copieux pour le dîner, ce qui est souvent le résultat du fait de sauter le petit-déjeuner et de prendre un petit déjeuner, ce qui laisse les gens « affamés » au moment où ils rentrent chez eux, affirme le professeur Foster.

Le manque de sommeil peut entraîner l’obésité, la perte de mémoire, le diabète, les maladies cardiaques, des émotions exacerbées et instables, une capacité d’apprentissage altérée et une réponse immunitaire réduite, vous rendant vulnérable aux maladies.

Cela a pour effet d’augmenter les envies de nourriture sucrée le soir et pourrait même conduire à une prise de poids, prévient-il.

Évitez l’exercice

Vous devriez éviter les exercices vigoureux dans les deux heures précédant l’heure du coucher souhaitée, explique le professeur Foster.

En effet, tout comme manger trop de nourriture avant de se coucher, l’exercice augmente également la température corporelle et rend plus difficile l’endormissement.

Cependant, pour ceux qui doivent s’entraîner tard le soir, le secret pour s’endormir peu de temps après est de prendre un bain, selon Professeur Foster.

“Un bain chaud dilatera les vaisseaux sanguins des mains, des pieds, des bras et des jambes, ce qui signifie que le sang sera détourné du centre vers la périphérie du corps, vous perdrez donc cette chaleur”, dit-il.

Le bain doit être confortablement chaud et pas trop chaud pour que cette astuce fonctionne, ajoute-t-il.

Évitez les lumières vives

Une pièce faiblement éclairée peut être la clé pour s’endormir rapidement.

Selon le professeur Foster, regarder des lumières très vives le soir peut décaler l’horloge biologique, ce qui signifie qu’il faut plus de temps pour s’endormir.

La lumière naturelle dicte le cycle veille-sommeil.

Lorsque le soleil se lève, le corps libère du cortisol, une hormone qui déclenche un sentiment de vigilance. À la tombée de la nuit, le corps produit de la mélatonine, une hormone à l’origine de la sensation de somnolence.

Cependant, les appareils électroniques, tels que les téléphones, les liseuses électroniques et les ordinateurs portables, ainsi que les lampes et même les miroirs éclairés émettent suffisamment de lumière pour interrompre ce processus, explique le professeur Foster.

Cette luminosité peut rendre les gens trop alertes pour se détendre et dormir, dit-il.

“Je pense que c’est certainement une règle empirique de minimiser l’exposition à la lumière, mais il n’est pas nécessaire d’en être fou”, ajoute-t-il.

Pose ton téléphone

Il ne s’agit pas seulement de leurs effets électroluminescents.

Faire défiler Doom sur les réseaux sociaux et lire les actualités sur les téléphones et les ordinateurs portables avant de se coucher a un effet « d’alerte » qui rend difficile la relaxation et l’endormissement, explique le professeur Foster.

«Les gens, moi y compris, ont arrêté d’écouter la radio avant de se coucher», dit-il.

Ce n’est pas seulement la lumière vive de votre téléphone qui vous empêchera de dormir, elle peut aussi vous rendre anxieux et stressé avant d’essayer de dormir.

“La plupart des gens n’ont pas de problème de sommeil, ils ont un problème de stress et d’anxiété.”

Au lieu de rester assis sur votre téléphone, il recommande d’autres activités qui aident à se détendre, comme la pleine conscience ou la lecture – “tout ce qui fonctionne pour vous», dit-il.

S’éloigner physiquement de votre téléphone pendant que vous dormez peut également vous éviter d’être aspiré par des notifications la nuit.

« De nombreuses personnes utilisent leur smartphone comme réveil. Il est donc très tentant de se réveiller au milieu de la nuit pour ensuite, bien sûr, se laisser entraîner par toutes les distractions », ajoute le professeur Foster.

Évitez un café l’après-midi

La plupart des gens consomment de la caféine pour lutter contre la fatigue.

Mais boire du café ou toute autre boisson contenant de la caféine après 14 heures peut rendre le sommeil difficile.

En effet, même si ses effets stimulants se manifestent en seulement 15 minutes, la caféine peut rester dans le corps pendant des heures.

La caféine ressemble structurellement à un produit chimique appelé adénosine, qui est naturellement présent dans notre cerveau et nous rend somnolent.

Comme une serrure et une clé, la caféine s’insère dans les récepteurs de l’adénosine, bloquant le produit chimique et nous faisant nous sentir plus éveillés.

Boire du café ou des boissons contenant de la caféine à tout moment après 14 heures pourrait vous empêcher d’obtenir le sommeil précieux dont vous avez besoin.

“Le problème est que la journée d’éveil peut être remplie de caféine”, explique le professeur Foster.

«Si vous le buvez plus tard dans la journée, il a ce qu’on appelle une longue demi-vie.» Il peut rester encore dans les parages et les deux concentrations élevées peuvent durer cinq ou neuf heures.

Évitez de boire de l’alcool

L’alcool peut vous aider à vous endormir au début.

Après avoir dégusté une boisson, les gens peuvent s’endormir plus rapidement en raison de l’effet sédatif de l’alcool, ce qui peut nous rendre détendus et somnolents.

Cependant, l’alcool interrompt la phase de mouvements oculaires rapides (REM) du sommeil. Cette phase – la plus profonde des quatre que nous traversons tous chaque nuit – est vitale pour la mémoire, l’apprentissage et la créativité.

«Si vous buvez trop d’alcool et que vous vous mettez sous sédatif, cela peut en fait perturber certaines des activités importantes qui se déroulent dans le cerveau, comme la formation de la mémoire», explique le professeur Foster.

De plus, comme l’alcool est métabolisé tout au long de la nuit, il peut amener les gens à se réveiller plus souvent, perturbant ainsi davantage le sommeil.

“Les alcooliques chroniques ont notoirement un mauvais sommeil et ont de réels problèmes de perte et de traitement de la mémoire”, a-t-il ajouté.